Sokkoló: Örökbe fogadott lánya órákon át kínozta a polgármestert

A későbbi vallomások szerint a tinédzser két késsel is rátámadt a politikusra, és 13-szor szúrta meg felsőtestén, írja a Junge Freiheit.

A rendőrséget végül maga a 17 éves lány riasztotta. Amikor a mentők és a tűzoltók megérkeztek, az asszony már alig volt eszméleténél: súlyos vérveszteséggel, egy karosszékben ülve találtak rá a nappaliban. Az orvosok a szúrt sebek mellett több koponyatörést és véraláfutást is megállapítottak.

A polgármester támadóját nem vették őrizetbe

A nyomozók szerint nem világos, hogyan került a polgármesternő a pincéből a nappaliba – vagy hogy valaki segített-e neki odajutni.

A helyszíni vizsgálatok során arra is utaló nyomokat találtak, hogy a támadás után valaki megpróbálta eltüntetni a vérnyomokat.

Megdöbbenést keltett, hogy a brutális bántalmazással gyanúsított fiatalkorút nem vették őrizetbe. A dortmundi ügyészség álláspontja szerint nem gyilkossági kísérletről, hanem „veszélyes testi sértésről” van szó, mivel a lány végül segítséget hívott – ezt a hatóságok a „bűncselekménytől való visszalépésként” értékelték.