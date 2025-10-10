Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

polgármesterkínzásörökbefogadottlány

Sokkoló: Örökbe fogadott lánya órákon át kínozta a polgármestert

Megdöbbentő részletek kerültek napvilágra a németországi Herdecke polgármesternőjének brutális bántalmazása kapcsán. A rendőrségi jelentések szerint a 17 éves örökbefogadott lánya órákon át kínozta a 57 éves Iris Stalzert, mielőtt megpróbálta felgyújtani.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 10. 10. 8:10
A Ruhr-vidéki Herdecke újonnan megválasztott polgármestere, Iris Stalzer (SPD) elleni késelés után még keresik a támadás indítékát Fotó: Bernd Thissen Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A német sajtó információi szerint a támadás a polgármester otthonának pincéjében zajlott. A lány előbb dezodort és öngyújtót használt, hogy meggyújtsa nevelőanyja haját és ruháját, miközben „bosszúról” beszélt – egyelőre azonban nem tudni, mire célzott ezzel.

polgármester
Herdecke újonnan megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert (SPD) súlyos sérülésekkel találták lakásában (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Alex Talash)

A későbbi vallomások szerint a tinédzser két késsel is rátámadt a politikusra, és 13-szor szúrta meg felsőtestén, írja a Junge Freiheit.

A rendőrséget végül maga a 17 éves lány riasztotta. Amikor a mentők és a tűzoltók megérkeztek, az asszony már alig volt eszméleténél: súlyos vérveszteséggel, egy karosszékben ülve találtak rá a nappaliban. Az orvosok a szúrt sebek mellett több koponyatörést és véraláfutást is megállapítottak.

A polgármester támadóját nem vették őrizetbe

A nyomozók szerint nem világos, hogyan került a polgármesternő a pincéből a nappaliba – vagy hogy valaki segített-e neki odajutni. 

A helyszíni vizsgálatok során arra is utaló nyomokat találtak, hogy a támadás után valaki megpróbálta eltüntetni a vérnyomokat.

Megdöbbenést keltett, hogy a brutális bántalmazással gyanúsított fiatalkorút nem vették őrizetbe. A dortmundi ügyészség álláspontja szerint nem gyilkossági kísérletről, hanem „veszélyes testi sértésről” van szó, mivel a lány végül segítséget hívott – ezt a hatóságok a „bűncselekménytől való visszalépésként” értékelték.

Borítókép: A Ruhr-vidéki Herdecke újonnan megválasztott polgármestere, Iris Stalzer (SPD) elleni késelés után még keresik a támadás indítékát (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd Thissen)

