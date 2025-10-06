Izrael-ellenes tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Rómában

Teljesen feketébe öltözött, arcukat eltakaró, védőszemüveget és sisakot viselő demonstrálók hulladéktárolókat és autókat gyújtottak fel. A Ferenc pápa sírját őrző Santa Maria Maggiore-bazilika, majd a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilika előtti téren üvegekkel, kövekkel, petárdákkal, füstbombákkal támadtak a rendőrökre.

Antiszemita tüntetés Rómában 2025. október 4-én Fotó: MARIO QUARTAPELLE/NurPhoto

A bárok és éttermek teraszainak székeit is dobálták, kirakatokat törtek be. A hatóságok könnygázzal válaszoltak. Az utcai harcok órákon át tartottak: több mint kétszáz embert azonosítottak, csaknem húszat őrizetbe vettek. Az összecsapás a rendőrökkel pánikot okozott az utcákon sétálók között.

A magukat szélsőbaloldali csoportok tagjainak valló tüntetők arról a több százezres tömegről váltak le, amely szombat délután Palesztina szabadságáért vonult fel, ugyanakkor a palesztin ellenállást kívánta támogatni Izraellel szemben. A megmozdulás szervezői igyekeztek eltávolítani a fekete ruhás embereket, így ők a Santa Maria Maggiore-bazilika felé mozdultak el.