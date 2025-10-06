Izrael-ellenes tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Rómában

Rómatömegantiszemitarendőrtüntetés

Órákig tartottak a zavargások Róma központjában szombat estétől, miután az antiszemita tüntetésről levált csoportok összecsaptak a rendőrökkel a Santa Maria Maggiore pápai bazilika előtt.

2025. 10. 06. 2:12
Több mint negyven rendőr sérült meg Fotó: ANDREA RONCHINI Forrás: NurPhoto
Teljesen feketébe öltözött, arcukat eltakaró, védőszemüveget és sisakot viselő demonstrálók hulladéktárolókat és autókat gyújtottak fel. A Ferenc pápa sírját őrző Santa Maria Maggiore-bazilika, majd a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilika előtti téren üvegekkel, kövekkel, petárdákkal, füstbombákkal támadtak a rendőrökre. 

Róma
Antiszemita tüntetés Rómában 2025. október 4-én Fotó: MARIO QUARTAPELLE/NurPhoto

A bárok és éttermek teraszainak székeit is dobálták, kirakatokat törtek be. A hatóságok könnygázzal válaszoltak. Az utcai harcok órákon át tartottak: több mint kétszáz embert azonosítottak, csaknem húszat őrizetbe vettek. Az összecsapás a rendőrökkel pánikot okozott az utcákon sétálók között.

A magukat szélsőbaloldali csoportok tagjainak valló tüntetők arról a több százezres tömegről váltak le, amely szombat délután Palesztina szabadságáért vonult fel, ugyanakkor a palesztin ellenállást kívánta támogatni Izraellel szemben. A megmozdulás szervezői igyekeztek eltávolítani a fekete ruhás embereket, így ők a Santa Maria Maggiore-bazilika felé mozdultak el.

Éjszakai közleményében Lamberto Giannini római prefektus kiemelte, hogy a 250 ezres felvonulás békésen zajlott, a zavargásokat a Rómán kívülről is érkezett több száz fős csoport robbantotta ki, amelynek 

kizárólag a rendbontás volt a célja.

Hivatalos adatok szerint több mint negyven rendőr sérült meg, további több mint ötven az utóbbi két nap demonstrációin. „Ezek nem tüntetők, hanem bűnözők” – kommentálta az eseményeket Matteo Salvini, a Liga vezetője, miniszterelnök-helyettes.

A tiltakozók korábban fekete-fehér kockás palesztin kendőt, keffijeht kötöttek II. János Pál pápa szobra nyakába a Termini pályaudvar előtti téren. A szombati tüntetéssel egy időben a többi között a „fasiszta” felirat jelent meg a néhai egyházfő szobrán, amelyre sarló-kalapácsot is felrajzoltak.

Giorgia Meloni miniszterelnök az esti órákban köszönetét fejezte ki a hatóságoknak az utóbbi napok demonstrációsorozata alatt végzett munkájukért: 

Közel érzem magam az összes, sérülést szenvedett rendőrhöz, akik szakmai tudásukkal és bátorságukkal elengedhetetlen védelmet biztosítanak nemzetünknek

 – írta közösségi oldalán a kormányfő.

Borítókép: Több mint negyven rendőr sérült meg (Fotó: AFP) 

