Gátlástalanul támadta több ország gazdaságát Soros György

Soros György óriási vagyonát tőzsdei spekulációból szerezte. Egyik kedvenc taktikája, hogy egyes valuták esésére játszik, majd különböző tranzakciókkal még be is segít, hogy gyorsabb és mélyebb legyen az árfolyam zuhanása. Az, hogy ezzel országok gazdaságát teheti tönkre akár évtizedekre, láthatóan nem igazán zavarja az állítólagos filantrópot.

Soros leghírhedtebb akciója az angol font megtámadása volt (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Amikor egy ország monetáris válságba kerül, Soros mindig ott van, hogy az utolsó lökést adja a valutának, majd profitáljon annak zuhanásából

– olvasható egy, a patinás Stanford Egyetem honlapján megjelent szövegben.

Soros leghírhedtebb ilyen akciója az úgynevezett Fekete Szerda volt. 1992-ben az angol fontot szemelte ki magának a tőzsdespekuláns. Akkoriban Nagy-Britannia nehéz gazdasági helyzetben volt, viszont a kormány (John Major akkori pénzügyminiszter és későbbi miniszterelnök nyomására) belegyezett, hogy részt vesz az Európai Unió úgynevezett Európai Árfolyam-mechanizmusában (ERM).

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a többi résztvevő országhoz hasonlóan az angol font árfolyamát a német márkáéhoz kötötték, és ahhoz viszonyítva egy meghatározott sávból nem mozdulhatott el. Csakhogy a britek rosszul határozták meg az árfolyamot, túlértékelt fonttal léptek be a rendszerbe, amit csak tetézett a jelentős infláció.

Nagy-Britanniára komoly nyomás nehezedett, hogy leértékelje a fontot, ezt azonban az ERM miatt nem tehette meg. Soros a maga eszközeivel mindent megtett, hogy a lehető legmélyebbre lökje a fontot: a rendelkezésére álló források igen jelentős részét felhasználva 10 milliárd dolláros pozíciót vett fel a valutával szemben. A brit kormány nem tehetett más, mint hogy leértékelte a fontot. Soros egymilliárd eurót keresett az ügyleten, a brit adófizetők viszont mintegy 30 milliárd eurót vesztettek, és az ország kénytelen volt kilépni az ERM-ből.

Soros pénzéhsége szerepet játszott az 1997-98-as ázsiai pénzügyi válság kirobbanásában is.

Soros György határidős szerződéseket kötött, hogy 1998 januárjában 26 baht/dollár árfolyamon váltsa át baht-ját dollárra. Nyilvánosságra hozta Thaiföld problémáit és eladta az összes baht-ját. Thaiföld megvédte a valutát azzal, hogy felvásárolta a felesleges bahtot. Amikor Thaiföld dollárkészlete kezdett elfogyni, 1997. július 2-án lebegő árfolyamra állították a bahtot. 1997. júniusában 1 dollár 25 baht volt, 1998 januárjában pedig 1 dollár 54 baht. Soros 1 milliárd dollárt váltott át 54 bahtra. 1997 júniusában 1 dollárért 25 bahtot adtak, 1998 januárjában pedig 1 dollárért 54-et. Soros 1 milliárd dollárt 54 milliárd baht-ra váltott az azonnali piacon, majd határidős szerződéseit felhasználva az 54 milliárd bahtot 2 milliárd dollárra váltotta, így megduplázva pénzét

– vezeti le a spekuláns taktikáját Jonathan E. Leightner közgazdász.