Szankció: amerikai–orosz összecsapás elszenvedője Magyarország szomszédja

A szerb pénzügyminiszter, Szinisa Mali kijelentette, hogy Szerbia mind az orosz, mind az amerikai képviselőkkel tárgyal annak érdekében, hogy megoldást találjanak az Egyesült Államok által a Szerbiai Kőolajipari Vállalatra (NIS) kivetett szankciók ügyében.

Marco Rubio (J) amerikai külügyminiszter találkozik Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. A szankciók ügyében is tárgyalt a két fél (Fotó: AFP)

Tárgyalunk az orosz és az amerikai képviselőkkel, hogy olyan megoldást találjunk, amely megfelelő Szerbia polgárai számára

– nyilatkozta Mali az RTS-nek.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia semmivel nem provokálta ki az USA szankcióit a NIS ellen.

Nem engedhetjük meg, hogy elveszítsük energetikai függetlenségünket, illetve hogy üzemanyag nélkül maradjunk

– mondta Mali, hozzátéve, hogy az állam minden tőle telhetőt megtesz egy mindenki számára elfogadható megoldás érdekében.

Mali emlékeztetett Alekszandar Vucsics szerb elnök nemrégiben folytatott beszélgetésére Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, valamint a találkozójára Oroszország szerbiai nagykövetével.

A NIS szeptember 28-án új kérelmet nyújtott be az USA Pénzügyminisztériumához egy speciális engedély kiadására, amely elhalasztaná a szankciók teljes körű alkalmazását és lehetővé tenné a vállalat zavartalan működését.

Az Egyesült Államok januárban vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz tulajdonrész miatt. Eddig hatszor halasztották el a szankciókat, legutóbb október 1-ig, de Vucsics elnök bejelentette, hogy ezt a határidőt október 8-ig vagy 9-ig meghosszabbították.

A helyzet megoldása kulcsfontosságú Szerbia energiaellátása szempontjából, és a tárgyalások kimenetele jelentős hatással lehet az ország gazdasági és politikai kapcsolataira mind Oroszországgal, mind az Egyesült Államokkal.

A szankciók ellenére lesz üzemanyag a kutakon

Ljubodrag Szavics közgazdász úgy véli, hogy az amerikai szankciók hatálybalépését követő első néhány hónapban nem lesznek komoly változások és üzemanyaghiány a NIS-nél, minden a korábbiakhoz hasonlóan folytatódik.

Szavics a Tanjugnak elmondta, hogy bár Szerbia számára problémát okozhat, ha a kérdést nem oldják meg gyorsan, a helyzet közel sem lesz annyira problematikus, mint az 1990-es években volt.

Különböző információk vannak arról, hogy mekkora üzemanyag-tartalékunk van, valahol három hónapról beszélnek, valahol nyolcról... Mindenesetre négy-öt hónapig teljesen nyugodtak lehetünk, mert ebben az időszakban nem számítok semmilyen fennakadásra vagy hiányra. Vannak más külföldi forgalmazóink is, amelyek ellátják majd a szerb piacot

– mondja Szavics. Miután az amerikaiak úgy döntöttek, hogy október 8-ig vagy 9-ig elhalasztják az NIS elleni szankciók bevezetését, a szakértő nem számít arra, hogy további lehetőség nyílik a megállapodásra.

Ez a nyolc nap lehetőséget adott Szerbia számára, hogy alkalmazkodjon ehhez a helyzethez

– húzta alá. Hozzátette, hogy nem szabad arra számítani, hogy ez alatt a nyolc nap alatt bármilyen látványos megállapodás születik.

Egy hónap, majd két hónapnyi halasztás jó tendencia volt abból a szempontból, hogy ez idő alatt többet lehetett volna tenni, mint ez alatt a nyolc nap alatt. Jó tendencia volt, hogy hónapról hónapra meghosszabbították, és most már teljesen világos számunkra, hogy a nyolc nap után nincsenek további tárgyalások az amerikai féllel

– véli Szavics.