Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Karácsony Gergely nyilatkozatára. Mint írta, a főpolgármester ismét megmutatta, hogy az ellenzék Ukrajna ügyében a brüsszeli álláspontot támogatja.
Szijjártó: A kormány nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit képviseli
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Karácsony Gergely ismét világossá tette, hogy az ellenzék Ukrajna ügyében a brüsszeli álláspontot képviseli. A kormány viszont nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit képviseli.
Az ellenzéknek nem probléma, hogy Magyarországot bele akarják rángatni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen. Az ellenzéknek nem probléma, hogy tönkre akarják tenni a magyar gazdákat, és az ellenzéknek az sem lenne probléma, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk
– fogalmazott Szijjártó Péter.
A külügyminiszter leszögezte:
Mi azonban nem a brüsszeli álláspontot, hanem a magyar nemzeti érdeket képviseljük. A magyar nemzet érdeke és akarata pedig az, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
