Szijjártó: A kormány nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit képviseli

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Karácsony Gergely ismét világossá tette, hogy az ellenzék Ukrajna ügyében a brüsszeli álláspontot képviseli. A kormány viszont nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit képviseli.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 13:10
Szijjártó Péter Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Karácsony Gergely nyilatkozatára. Mint írta, a főpolgármester ismét megmutatta, hogy az ellenzék Ukrajna ügyében a brüsszeli álláspontot támogatja.

Szijjártó Péter (Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztőség)
Szijjártó Péter (Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztőség)

Az ellenzéknek nem probléma, hogy Magyarországot bele akarják rángatni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen. Az ellenzéknek nem probléma, hogy tönkre akarják tenni a magyar gazdákat, és az ellenzéknek az sem lenne probléma, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A külügyminiszter leszögezte:

Mi azonban nem a brüsszeli álláspontot, hanem a magyar nemzeti érdeket képviseljük. A magyar nemzet érdeke és akarata pedig az, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

