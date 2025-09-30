Brüsszel nem törődik azzal, hogy milyen veszélyekkel járna Ukrajna uniós csatlakozása

Ukrajna csatlakozási folyamata nem került le a napirendről. Brüsszel gőzerővel dolgozik azon, hogy a háborúban álló ország az EU tagja legyen.

Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP Martin Bertrand)

Az Európai Bizottság jelenleg fontolgatja, hogy megváltoztatja az Európai Unióhoz való csatlakozás szabályait, miközben Magyarország blokkolja Ukrajna csatlakozásának folyamatát

– jelentette be Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője.

Brüsszel azt fontolgatja, hogy az uniós bővítés egyes közbenső lépéseiről minősített többséggel dönthessenek a tagállamok, de a tárgyalási fejezetek lezárásához továbbra is szükség lenne az egyhangúságra.

A nemzeti konzultáció üzenete egyértelmű

A magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményére hivatkozva ismételten leszögezte: a magyar emberek nem kérnek Ukrajna uniós tagságából. A konzultáción közel 2,3 millió polgár vett részt, és 95 százalékuk elutasította a csatlakozást. Ennek ellenére Brüsszel továbbra is napirenden tartja Kijev felvételét.

A Századvég Európa-projekt 2025-ös kutatása azt is bizonyítja, hogy nemcsak Magyarország, hanem több más uniós ország társadalma is Ukrajna gyorsított belépése ellen van.

A felmérés szerint Szlovákiában, Csehországban, Németországban és Franciaországban is nemet mond a lakosság többsége az ukrán tagságra. Ez azonban nem zavarja az uniós vezetőket, akik mindenáron teljesíteni akarják Zelenszkijék kívánságát.