Brüsszel nem törődik azzal, hogy milyen veszélyekkel járna Ukrajna uniós csatlakozása

Az Európai Bizottság kész a saját szabályait is felülírni, ha Ukrajnáról van szó. Vizsgálják annak lehetőségét, hogy a tagállamok ne egyhangúlag, hanem minősített többséggel dönthessenek a bővítési folyamat bizonyos közbenső állomásairól. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy Brüsszel a magyar vétót kikerülve nyitna utat Ukrajna uniós tagságának.

Szabó István
2025. 09. 30. 11:20
Ursula von der Leyen, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök összeborulása Fotó: Jonas Roosens Forrás: ANP/AFP
Ukrajna csatlakozási folyamata nem került le a napirendről. Brüsszel gőzerővel dolgozik azon, hogy a háborúban álló ország az EU tagja legyen.

Ukrajna
Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP Martin Bertrand)

Az Európai Bizottság jelenleg fontolgatja, hogy megváltoztatja az Európai Unióhoz való csatlakozás szabályait, miközben Magyarország blokkolja Ukrajna csatlakozásának folyamatát

jelentette be Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője.

Brüsszel azt fontolgatja, hogy az uniós bővítés egyes közbenső lépéseiről minősített többséggel dönthessenek a tagállamok, de a tárgyalási fejezetek lezárásához továbbra is szükség lenne az egyhangúságra.

A nemzeti konzultáció üzenete egyértelmű

A magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményére hivatkozva ismételten leszögezte: a magyar emberek nem kérnek Ukrajna uniós tagságából. A konzultáción közel 2,3 millió polgár vett részt, és 95 százalékuk elutasította a csatlakozást. Ennek ellenére Brüsszel továbbra is napirenden tartja Kijev felvételét.

A Századvég Európa-projekt 2025-ös kutatása azt is bizonyítja, hogy nemcsak Magyarország, hanem több más uniós ország társadalma is Ukrajna gyorsított belépése ellen van.

A felmérés szerint Szlovákiában, Csehországban, Németországban és Franciaországban is nemet mond a lakosság többsége az ukrán tagságra. Ez azonban nem zavarja az uniós vezetőket, akik mindenáron teljesíteni akarják Zelenszkijék kívánságát.

Ukrajna integrációja felfoghatatlan költségeket róna az EU-ra

A Magyar Külügyi Intézet számításai szerint Ukrajna felvétele 2,5 ezermilliárd eurós többletterhet jelentene az unió számára a következő öt évben. Magyarországra lebontva ez fejenként mintegy kétmillió forintnyi kiadást jelentene. Hazánk hozzájárulása 48,1 milliárd euróra rúgna – ez a 2023-as magyar költségvetés 68 százalékának felel meg.

Ukrajna belépése teljesen átalakítaná az uniós támogatási rendszert. A közös agrárpolitika és a kohéziós alapok forrásainak jelentős része Kijevhez kerülne, miközben a jelenlegi tagállamok – köztük Magyarország – súlyos forrásvesztést szenvednének el. 

Brüsszel tehát nemcsak a szabályokat írná át, hanem az európai adófizetők pénzét is Ukrajna feneketlen zsákjába öntené.

Ukrajna EU-csatlakozása komoly gazdasági, politikai és társadalmi kihívásokat vet fel.

Korrupció, fegyverkereskedelem, instabilitás

Ukrajna ma messze nem felel meg az uniós tagság alapfeltételeinek. Az országot rendszerszintű korrupció sújtja, amit a háborús helyzet csak tovább erősített.

A Transparency International 2024-es korrupciós jelentése szerint Ukrajna az EU legkorruptabb tagállama lenne, ha belépne.

Emellett az illegális fegyverkereskedelem is elképesztő méreteket öltött. Számos nyugati fegyver, amelyet Ukrajna a háborúhoz kapott, végül maffiahálózatoknál vagy terrorcsoportoknál kötött ki. Ez Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság korábbi elnöke is úgy fogalmazott: Ukrajna jelenlegi állapotában egyszerűen nem felkészült az uniós tagságra.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) and European Council President Antonio Costa attend a press conference in Uzhhorod on September 5, 2025. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke sajtótájékoztatót tart Ungváron, 2025. szeptember 5-én (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Brüsszel háborúpárti terve

Az Európai Tanács elnöke, António Costa állt élére annak a törekvésnek, amely Ukrajna gyorsított csatlakozását célozza.

A cél, hogy Kijev még 2030 előtt az unió tagjává váljon – függetlenül attól, hogy az ország háborúban áll, területének jelentős része orosz megszállás alatt van, és hogy a tagállamok lakosságának többsége nem támogatja a belépését.

Brüsszel ezzel egyértelműen háborúpárti stratégiát követ: nem a békét, hanem a háború fenntartását ösztönzi, miközben az európai polgárokra elképzelhetetlen anyagi és biztonsági terheket hárítana.

Hungary s Prime Minister Viktor Orban speaks to the press as he arrives to attend the European Council in Brussels on June 26, 2025. EU leaders meet from June 26 to 27 to discuss geoeconomic challenges and the ongoing developments in Ukraine and the Middle East. (Photo by Magali Cohen / Hans Lucas via AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Európai Tanács 2025. június 26-i brüsszeli ülése előtt (Fotó: Hans Lucas/AFP/Magali Cohen)

A magyar érdek világos

Magyarország számára Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása gazdasági, politikai és biztonsági szempontból is elfogadhatatlan.

A magyar kormány nem véletlenül blokkolja a folyamatot: hazánk a magyar emberek véleményét képviseli, és nem engedi, hogy Brüsszel az ő rovásukra játssza ki a szabályokat.

Ha Ukrajnát a magyar vétót megkerülve erőltetik be az Európai Unióba, az nemcsak a közösség gazdasági erejét, hanem politikai egységét és biztonságát is alapjaiban áshatja alá.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök összeborulása (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens)

