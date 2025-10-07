Szijjártó PéterenergiaAzerbajdzsán

Szijjártó Péter: Kritikusok figyelem!

Magyarországon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy Magyarország biztonságos energiaellátásához szükséges újabb energiaforrásokat és energia-útvonalakat vessünk be. Erről Szijjártó Péter beszélt egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 16:50
Szijjártó Péter Forrás: Facebook.com/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter kijelentette: ezen törekvéseink során a türk államokkal való együttműködés nagyon sokat segít, hiszen Törökországból már vásárolunk földgázt, sőt, Törökország az egyik legfontosabb tranzitországunk. 

– Kazahsztánból vásárolunk kőolajat. Azerbajdzsánban a magyar vállalatok tulajdonosok a nagy gáz- és olajmezőkben. Üzbegisztánnal együtt dolgozunk a nukleáris energián, Kirgizisztánnal a vízenergián, úgyhogy a magyar energiaellátás biztonságában a türk országok egyre nagyobb szerepet játszanak – sorolta a miniszter, és kiemelte: 

Ezért mindazok, akik kritizáltak minket az elmúlt években a türk államokkal való együttműködés miatt, most láthatják, hogy mennyire nem volt igazuk, mennyi előnye van Magyarországnak ebből az együttműködésből, úgyhogy azon dolgozunk, hogy a jövőben az együttműködés még szorosabb és még eredményesebb legyen. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)
 

