Szijjártó Péter: Kritikusok figyelem!

Szijjártó Péter kijelentette: ezen törekvéseink során a türk államokkal való együttműködés nagyon sokat segít, hiszen Törökországból már vásárolunk földgázt, sőt, Törökország az egyik legfontosabb tranzitországunk.

– Kazahsztánból vásárolunk kőolajat. Azerbajdzsánban a magyar vállalatok tulajdonosok a nagy gáz- és olajmezőkben. Üzbegisztánnal együtt dolgozunk a nukleáris energián, Kirgizisztánnal a vízenergián, úgyhogy a magyar energiaellátás biztonságában a türk országok egyre nagyobb szerepet játszanak – sorolta a miniszter, és kiemelte:

Ezért mindazok, akik kritizáltak minket az elmúlt években a türk államokkal való együttműködés miatt, most láthatják, hogy mennyire nem volt igazuk, mennyi előnye van Magyarországnak ebből az együttműködésből, úgyhogy azon dolgozunk, hogy a jövőben az együttműködés még szorosabb és még eredményesebb legyen.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

