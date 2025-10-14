Portugália–Magyarország meccs: Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett

Kiemelte, hogy a gyülekezési pont a Telheiras metrómegállónál lesz, amely mintegy fél kilométerre van az aréna vendégszektorának bejáratától, ahova a vonulás 18 órakor kezdődik.

Összesen hat konzul és a minisztérium egy kiküldött sportdiplomáciai munkatársa teljesít szolgálatot majd Lisszabonban a nap folyamán, közülük ketten a repülőtéren. (…) Két kollégám ott lesz a gyülekezési ponton, ketten pedig a stadionban a sportdiplomáciai munkatársunkkal együtt

— tudatta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a ki- és hazautazó szurkolóknak is segítséget nyújtanak majd a repülőtéren.

Ha bárkinek bármilyen problémája, gondja adódik vagy segítségre lenne szüksége, akkor kérem, hogy forduljon bizalommal a konzul kollégákhoz

— fogalmazott.