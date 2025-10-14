Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Szijjártó PéterLisszabonPortugáliaMagyarországmeccs

Portugália–Magyarország meccs: Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett

Hat konzul lesz jelen a Portugália–Magyarország meccsen kedden Lisszabonban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak. Kiemelt információkat közölt Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 7:30
Szijjártó Péter Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A tárcavezető először is arról számolt be, hogy a jegyértékesítés lezárult, és 1436 darab vendégjegy kelt el szervezett módon a magyar drukkerek részére a José Alvalade stadionba.

Portugália-Magyarország meccs: Szijjártó Péter fontos bejelentést tett (Fotó: NurPhoto/AFP)
Portugália–Magyarország meccs: Szijjártó Péter fontos bejelentést tett (Fotó: NurPhoto/AFP)

Kiemelte, hogy a gyülekezési pont a Telheiras metrómegállónál lesz, amely mintegy fél kilométerre van az aréna vendégszektorának bejáratától, ahova a vonulás 18 órakor kezdődik.

Összesen hat konzul és a minisztérium egy kiküldött sportdiplomáciai munkatársa teljesít szolgálatot majd Lisszabonban a nap folyamán, közülük ketten a repülőtéren. (…) Két kollégám ott lesz a gyülekezési ponton, ketten pedig a stadionban a sportdiplomáciai munkatársunkkal együtt

— tudatta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a ki- és hazautazó szurkolóknak is segítséget nyújtanak majd a repülőtéren.

Ha bárkinek bármilyen problémája, gondja adódik vagy segítségre lenne szüksége, akkor kérem, hogy forduljon bizalommal a konzul kollégákhoz

— fogalmazott.

A miniszter arra is kitért, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel 6 órától: +36 30 120 9151.

Az Országos Rendőr-főkapitányság részéről pedig két fő utazik ki a helyszínre, akik a helyi biztonsági szervekkel és rendőrséggel tartják majd a kapcsolatot — tájékoztatott.

„Reméljük, hogy szép eredménnyel hozza le a meccset a válogatott és nagy lépést teszünk a világbajnoki részvétel felé. Mindazoknak, akik elutaztak és az itthon maradóknak is jó szurkolást és magyar pontot, magyar pontokat kívánok!” — mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

