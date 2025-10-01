Trump: Egészségedre, Bobby, remélem, nem kaptam el a Covidot + videó

Trump így üzent?

Robert Kennedy Jr. az oltásszkeptikus nézeteiről ismert, korábban nyíltan bírálta a WHO-t is a Covid globális kezelése kapcsán. Véleménye és kritikái széles vitát váltottak ki mind az Egyesült Államokban, mind nemzetközi szinten. Kennedy számára a Covid-vita nem csupán egészségügyi kérdés, hanem politikai állásfoglalás is.

Trump tréfás megjegyzése így nem pusztán egy humoros megszólalás: politikai üzenet is, amely finoman reflektál Kennedy ismert álláspontjára és a Covid körüli feszültségekre.