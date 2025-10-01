Trump: Egészségedre, Bobby, remélem, nem kaptam el a Covidot + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor: Különlegesen izgalmas európai csúcs volt + videó

Donald Trump amerikai elnök egy humoros megjegyzéssel szólította meg Robert Kennedy Jr. egészségügyi minisztert egy tüsszentés után, aki közismert Covid-szkepticizmusáról és a járványkezelés kritikájáról.

Forrás: TikTok2025. 10. 01. 22:31
Egészségedre, Bobby, remélem, nem kaptam el a Covidot

mondta Trump.

Robert Kennedy Jr. az oltásszkeptikus nézeteiről ismert, korábban nyíltan bírálta a WHO-t is a Covid globális kezelése kapcsán. Véleménye és kritikái széles vitát váltottak ki mind az Egyesült Államokban, mind nemzetközi szinten. Kennedy számára a Covid-vita nem csupán egészségügyi kérdés, hanem politikai állásfoglalás is.

Trump tréfás megjegyzése így nem pusztán egy humoros megszólalás: politikai üzenet is, amely finoman reflektál Kennedy ismert álláspontjára és a Covid körüli feszültségekre.

