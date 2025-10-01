Egészségedre, Bobby, remélem, nem kaptam el a Covidot
Trump: Egészségedre, Bobby, remélem, nem kaptam el a Covidot + videó
Donald Trump amerikai elnök egy humoros megjegyzéssel szólította meg Robert Kennedy Jr. egészségügyi minisztert egy tüsszentés után, aki közismert Covid-szkepticizmusáról és a járványkezelés kritikájáról.
Trump így üzent?
Robert Kennedy Jr. az oltásszkeptikus nézeteiről ismert, korábban nyíltan bírálta a WHO-t is a Covid globális kezelése kapcsán. Véleménye és kritikái széles vitát váltottak ki mind az Egyesült Államokban, mind nemzetközi szinten. Kennedy számára a Covid-vita nem csupán egészségügyi kérdés, hanem politikai állásfoglalás is.
Trump tréfás megjegyzése így nem pusztán egy humoros megszólalás: politikai üzenet is, amely finoman reflektál Kennedy ismert álláspontjára és a Covid körüli feszültségekre.
További Külföld híreink
Borítókép: Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős miniszter és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Csehország választás előtt
Babis visszatérése felforgathatja Brüsszelt.
Orbán Viktor: Különlegesen izgalmas európai csúcs volt + videó
Orbán Viktort az uniós csúcson történtekről, az európai versenyképesség ügyéről és az Angela Merkellel való találkozójáról is beszélt.
Lázadnak Németországban az új muszlim jogok miatt
Nagy a megosztottság.
Már nevetséges, amit az ukrán külügyminiszter művel
Szijjártó Péter reagált ukrán kollégája szavaira.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Csehország választás előtt
Babis visszatérése felforgathatja Brüsszelt.
Orbán Viktor: Különlegesen izgalmas európai csúcs volt + videó
Orbán Viktort az uniós csúcson történtekről, az európai versenyképesség ügyéről és az Angela Merkellel való találkozójáról is beszélt.
Lázadnak Németországban az új muszlim jogok miatt
Nagy a megosztottság.
Már nevetséges, amit az ukrán külügyminiszter művel
Szijjártó Péter reagált ukrán kollégája szavaira.