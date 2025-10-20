Trumpukrajnaorosz-ukrán háború

Trump: Zelenszkij és Putyin igazán gyűlölik egymást

Nem hiszi Donald Trump amerikai elnök, hogy Ukrajna győzhet a háborúban. Trump szerint nehezíti az orosz–ukrán háború lezárását, hogy a két ország elnöke gyűlöli egymást, de ennek ellenére „el fogjuk érni a célt”.

2025. 10. 20. 18:46
Donald Trump amerikai elnök
Az orosz–ukrán háború lezárásának kérdéséről is beszélt Donald Trump amerikai elnök az Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón – hívja fel a figyelmet a Sky hírtelevízió.

Trump eltökélt az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban
Trump eltökélt az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban

Az amerikai elnök az újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy „még egy van hátra” a háborúk rendezése terén, határozottan az orosz–ukrán háború lezárására célozva.

Oroszország és Ukrajna, és szerintem el fogjuk érni a célt, de ez kellemetlen helyzet, mert két olyan vezető van, akik igazán gyűlölik egymást

– mondta.

Mindennél jobban gyűlölik egymást, és ez valóban kissé megnehezíti a dolgot

– tette hozzá.

Trumpot arról is megkérdezték, hogy szerinte Ukrajna megnyerheti-e a háborút. – Nem hiszem, hogy megnyerik, de még megnyerhetik, soha nem mondtam, hogy megnyerik – válaszolta az amerikai elnök.

Azt mondtam, hogy megnyerhetik, bármi megtörténhet. A háború nagyon furcsa dolog, sok rossz dolog történik

– utalt ismét a háborús helyzet kiszámíthatatlanságára.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

