Trump: Zelenszkij és Putyin igazán gyűlölik egymást

Az orosz–ukrán háború lezárásának kérdéséről is beszélt Donald Trump amerikai elnök az Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón – hívja fel a figyelmet a Sky hírtelevízió.

Trump eltökélt az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban (Fotó: AFP)

Az amerikai elnök az újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy „még egy van hátra” a háborúk rendezése terén, határozottan az orosz–ukrán háború lezárására célozva.

Oroszország és Ukrajna, és szerintem el fogjuk érni a célt, de ez kellemetlen helyzet, mert két olyan vezető van, akik igazán gyűlölik egymást

– mondta.

Mindennél jobban gyűlölik egymást, és ez valóban kissé megnehezíti a dolgot

– tette hozzá.

Trumpot arról is megkérdezték, hogy szerinte Ukrajna megnyerheti-e a háborút. – Nem hiszem, hogy megnyerik, de még megnyerhetik, soha nem mondtam, hogy megnyerik – válaszolta az amerikai elnök.

Azt mondtam, hogy megnyerhetik, bármi megtörténhet. A háború nagyon furcsa dolog, sok rossz dolog történik

– utalt ismét a háborús helyzet kiszámíthatatlanságára.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)