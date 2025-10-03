Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

vagyonBrüsszelEurópai Uniótervregisztráció

Itt van Von der Leyen terve, az ön zsebébe is belenéznek

Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt EP-képviselője szerint az Európai Unió új terve, az úgynevezett vagyonregiszter súlyos támadás a polgárok magántulajdona és szabadsága ellen. Brüsszel azt állítja, hogy a projekt a pénzmosás és az adócsalás visszaszorítását szolgálja, valójában azonban minden uniós állampolgár vagyonát központilag nyilvántartaná – a lakásoktól a kriptovalutákig.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 10. 03. 8:46
Illusztráció Euró Fotó: Hendrik Schmidt Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vagyonregiszter létrehozását készíti elő az Európai Unió, amely minden uniós polgár jelentősebb értékű vagyonát nyilvántartaná. Az elképzelés szerint minden, kétszázezer eurót meghaladó értékű vagyon – ingatlan, cégrész, luxuscikk, műtárgy, arany vagy kriptovaluta – bekerülne egy központi európai adatbázisba. Steger szerint ez példátlan beavatkozás a polgárok életébe, amely könnyen a brüsszeli hatalom egyik legveszélyesebb eszközévé válhat, írja az Exxpress.

vagyonregiszter
Petra Steger az Osztrák Szabadságpárt uniós képviselője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Malte Ossowski)

A történelem azonban figyelmeztet: a vagyonregiszterek minden korban könnyű prédát jelentettek az állam számára. 

Egy újabb válság vagy adósságkrízis idején a brüsszeli döntéshozók bármikor kísértést érezhetnek arra, hogy „szolidaritási hozzájárulás” vagy „klímaadó” címén a polgárok magántulajdonát közvetlenül megcsapolják.

A vagyonregiszter kockázatokat rejt

Nemcsak a politikai kockázatok nyilvánvalók. Egy központi adatbázis a polgárok teljes vagyonáról hatalmas biztonsági kockázatot is hordoz. Egy esetleges adatlopás vagy kibertámadás során érzékeny információk kerülhetnek bűnözők kezébe. 

Ahelyett, hogy bizalmat építene, a rendszer sokkal inkább egy állandó megfigyelésre emlékeztető légkört teremtene.

A terv jól mutatja, milyen irányba halad Brüsszel: miközben az unió képtelen megvédeni külső határait és hatékony választ adni az illegális migrációra, annál lelkesebben fordul saját polgárainak magánélete és tulajdona ellen. Az EU-vagyonregiszter a szabadságjogok újabb szűkítését, a bürokrácia további terjeszkedését és a nemzeti szuverenitás gyengítését jelentené.

Veszélyes precedens

Bár hivatalos tervezet még nem került nyilvánosságra, a téma már most a brüsszeli intézményekben van. Az uniós vagyonregiszter azonban könnyen egy újabb „technikai projektből” válhat az állampolgárok megtakarításait közvetlenül fenyegető eszközzé.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Hendrik Schmidt) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu