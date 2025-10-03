Itt van Von der Leyen terve, az ön zsebébe is belenéznek

Vagyonregiszter létrehozását készíti elő az Európai Unió, amely minden uniós polgár jelentősebb értékű vagyonát nyilvántartaná. Az elképzelés szerint minden, kétszázezer eurót meghaladó értékű vagyon – ingatlan, cégrész, luxuscikk, műtárgy, arany vagy kriptovaluta – bekerülne egy központi európai adatbázisba. Steger szerint ez példátlan beavatkozás a polgárok életébe, amely könnyen a brüsszeli hatalom egyik legveszélyesebb eszközévé válhat, írja az Exxpress.

Petra Steger az Osztrák Szabadságpárt uniós képviselője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Malte Ossowski)

A történelem azonban figyelmeztet: a vagyonregiszterek minden korban könnyű prédát jelentettek az állam számára.

Egy újabb válság vagy adósságkrízis idején a brüsszeli döntéshozók bármikor kísértést érezhetnek arra, hogy „szolidaritási hozzájárulás” vagy „klímaadó” címén a polgárok magántulajdonát közvetlenül megcsapolják.

A vagyonregiszter kockázatokat rejt

Nemcsak a politikai kockázatok nyilvánvalók. Egy központi adatbázis a polgárok teljes vagyonáról hatalmas biztonsági kockázatot is hordoz. Egy esetleges adatlopás vagy kibertámadás során érzékeny információk kerülhetnek bűnözők kezébe.

Ahelyett, hogy bizalmat építene, a rendszer sokkal inkább egy állandó megfigyelésre emlékeztető légkört teremtene.

A terv jól mutatja, milyen irányba halad Brüsszel: miközben az unió képtelen megvédeni külső határait és hatékony választ adni az illegális migrációra, annál lelkesebben fordul saját polgárainak magánélete és tulajdona ellen. Az EU-vagyonregiszter a szabadságjogok újabb szűkítését, a bürokrácia további terjeszkedését és a nemzeti szuverenitás gyengítését jelentené.

Veszélyes precedens

Bár hivatalos tervezet még nem került nyilvánosságra, a téma már most a brüsszeli intézményekben van. Az uniós vagyonregiszter azonban könnyen egy újabb „technikai projektből” válhat az állampolgárok megtakarításait közvetlenül fenyegető eszközzé.