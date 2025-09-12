szabadságPetra StegerEP-képviselőEurópai UnióUrsula von der Leyen

Petra Steger: A szabadság nem alku tárgya!

Petra Steger osztrák EP-képviselő szerint Ursula von der Leyen újabb uniós tervei a szabadság fokozatos felszámolását jelentik. Az Osztrák Szabadságpárt politikusa úgy véli, a bizottság elnöke ahelyett, hogy az egységet keresné, tovább mélyíti a megosztottságot Európában.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 09. 12. 9:56
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Unió megosztottságát erősítette beszédével Fotó: Sebastien Bozon Forrás: AFP
„A szabadság mindig centiméterről centiméterre hal meg” – írta az Exxpressen megjelent véleménycikkében az osztrák EP-képviselő. 

szabadság
Petra Steger osztrák EP-képviselő (Fotó: DPA/AFP Malte Ossowski)

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének e heti, az unió helyzetéről szóló beszéde után sokakban felmerülhet a kérdés: nem történt-e már ez meg ma Európában, tette hozzá.

A politikus szerint a bizottság vezetője olyan terveket vázolt fel, amelyek a vélemény- és sajtószabadság további korlátozását vetítik előre. A jövőben szigorúbb tartalomszűrést vezetnének be, a közösségi médiához való hozzáférést korlátoznák, és szélesítenék az úgynevezett gyűlöletbeszéd büntethetőségét.

Ugyanakkor a „lojális” médiumok komoly anyagi támogatásban részesülhetnek: több millió eurót különítene el Brüsszel a neki tetsző médiumok megsegítésére, mindezt a „szabad sajtó támogatása” címén.

A megosztás retorikája

Petra Steger szerint nemcsak a tartalom, hanem a beszédmód is árulkodó volt.

EU Commission President Ursula von der Leyen gives her annual State of the Union address during a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on September 10, 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves értékelő beszédét mondja az unió helyzetéről (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Von der Leyen többször fenyegetően mutogatott az ellenzéki képviselők felé, „ezekről az emberekről” beszélt, és kijelentette: „Remélem, jól figyelnek.”

A bizottság elnöke nem az egységet, hanem a megosztottságot erősítette – világossá téve, hogy a kritikus hangok számára nem kompromisszum, hanem kirekesztés várható, fogalmazott.

A szónoklat olyan árkot mélyített tovább, amely már eddig is kettészelte az európai társadalmat: egyik oldalon azok, akik magukat a „valódi demokratáknak” tartják, a másikon pedig mindazok, akik mernek kritikát megfogalmazni.

A szabadság korlátozása és annak következményei

A megosztó retorika súlyos következményeire figyelmeztet Petra Steger. Példaként említette a minap történt tragédiát: az ismert amerikai politikai aktivistát, Charlie Kirket nyilvános fellépésén, családja szeme láttára lőtték agyon.

Az esetet követően közösségi oldalakon baloldali felhasználók gúnyos megjegyzések sorával ünnepelték a halálesetet, mindenfajta együttérzés vagy emberség nélkül.

Ez a végállomása annak a folyamatnak – figyelmeztet Steger –, amely a kritikus vélemények „gyűlöletbeszédként” való megbélyegzésével kezdődik, majd a politikai ellenfél démonizálásán keresztül végül erőszakba torkollhat.

Félek, Von der Leyen asszony ezt a leckét még mindig nem tanulta meg

 – fogalmazott.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió megosztottságát erősítette beszédével (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)


 

