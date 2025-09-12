Petra Steger: A szabadság nem alku tárgya!

„A szabadság mindig centiméterről centiméterre hal meg” – írta az Exxpressen megjelent véleménycikkében az osztrák EP-képviselő.

Petra Steger osztrák EP-képviselő (Fotó: DPA/AFP Malte Ossowski)

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének e heti, az unió helyzetéről szóló beszéde után sokakban felmerülhet a kérdés: nem történt-e már ez meg ma Európában, tette hozzá.

A politikus szerint a bizottság vezetője olyan terveket vázolt fel, amelyek a vélemény- és sajtószabadság további korlátozását vetítik előre. A jövőben szigorúbb tartalomszűrést vezetnének be, a közösségi médiához való hozzáférést korlátoznák, és szélesítenék az úgynevezett gyűlöletbeszéd büntethetőségét.

Ugyanakkor a „lojális” médiumok komoly anyagi támogatásban részesülhetnek: több millió eurót különítene el Brüsszel a neki tetsző médiumok megsegítésére, mindezt a „szabad sajtó támogatása” címén.

A megosztás retorikája

Petra Steger szerint nemcsak a tartalom, hanem a beszédmód is árulkodó volt.