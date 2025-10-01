A közpénzek felhasználását vizsgáló szövetség szerint Radeburgban mintegy kilencszázezer eurót költöttek egy semmibe vezető hídra, amelynek építése pénzhiány miatt félbemaradt, és jelenleg is le van zárva a nyilvánosság elől. A szász tartományi hatóságok azt ígérik, a beruházás folytatódik, amint új források állnak rendelkezésre. Baden-Badenben egy év után megszüntettek egy jelentős költséggel kialakított kerékpárutat, mert alig használták.

Merz országában elherdálják a közpénzeket. Fotó: AFP

A szövetség szerint a városvezetés nem végzett előzetes forgalmi felmérést, de a polgármester, Tobias Krammerbauer azzal érvelt, hogy az út a használattól függetlenül is növeli a kerékpárosok biztonságát.