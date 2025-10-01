Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Németországközpénzadóvisszaéléshivatalvizsgálat

Visszaélések a közpénzekkel Németországban

A Német Adófizetők Szövetsége ismertette idei „fekete könyvét", amelyben száz példát sorolnak fel a közpénzek gondatlan kezelésére. A friss kiadás legkirívóbb esetei között szerepel egy befejezetlen híd Szászországban, egy alig használt kerékpárút Baden-Badenben és denevérek költséges áttelepítése Baden-Württembergben.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 01. 8:15
Visszaélések közpénzekkel Németországban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közpénzek felhasználását vizsgáló szövetség szerint Radeburgban mintegy kilencszázezer eurót költöttek egy semmibe vezető hídra, amelynek építése pénzhiány miatt félbemaradt, és jelenleg is le van zárva a nyilvánosság elől. A szász tartományi hatóságok azt ígérik, a beruházás folytatódik, amint új források állnak rendelkezésre. Baden-Badenben egy év után megszüntettek egy jelentős költséggel kialakított kerékpárutat, mert alig használták. 

Merz országában elherdálják a közpénzeket (Fotó: AFP)
Merz országában elherdálják a közpénzeket. Fotó: AFP

A szövetség szerint a városvezetés nem végzett előzetes forgalmi felmérést, de a polgármester, Tobias Krammerbauer azzal érvelt, hogy az út a használattól függetlenül is növeli a kerékpárosok biztonságát.

A baden-württembergi Kirchberg an der Murr településen el kellett halasztani a helyi közösségi ház lebontását, mert négy törpedenevér ott talált menedéket. 

Az állatok átköltöztetése negyvenezer euróba került, és a régi épületet még legalább két évig nem lehet lebontani, amíg be nem bizonyosodik, hogy az állatok elfogadták az új élőhelyeket, és nem kell őket visszaköltöztetni.

25 September 2025, Berlin: Alexander Dobrindt (CSU), Federal Minister of the Interior, speaks in the Bundestag during the debate in the budget week for the federal budget for 2026. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Csökkenteni kell a német parlament, a Bundestag létszámát a német adószövetség szerint. Fotó: AFP

Az adószövetség arra is kitért, hogy a német parlament, a Bundestag képviselőinek számát ötszázra kellene csökkenteni.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu