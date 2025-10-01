Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

UkrajnaOrbán ViktorMagyarország

Ketrecharcra készül Orbán Viktor Koppenhágában

A magyar miniszterelnök Koppenhágába utazik az EU-csúcsra. Orbán Viktor szerint észnél kell lenni, Európa öles léptekkel halad a háború felé. A kormányfő megjegyezte, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 01. 7:31
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
„Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz.” Erről írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: a bizottság elnöke szerint ugyanis Európa harcban áll. 

Orbán Viktor a háború veszélyére figyelmezteti Európát (Fotó: AFP)
Orbán Viktor a háború veszélyére figyelmezteti Európát. Fotó: AFP

A lengyel miniszterelnök azt mondja:»el kell ismernünk, hogy az orosz–ukrán a mi háborúnk«. A svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni. Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé

 – tette hozzá a kormányfő. 

Orbán Viktor kiemelte:

A magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják. Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

