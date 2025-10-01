Ketrecharcra készül Orbán Viktor Koppenhágában

„Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz.” Erről írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: a bizottság elnöke szerint ugyanis Európa harcban áll.
A lengyel miniszterelnök azt mondja:»el kell ismernünk, hogy az orosz–ukrán a mi háborúnk«. A svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni. Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé
– tette hozzá a kormányfő.