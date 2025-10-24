Washington szerint lehetséges egy Putyin–Trump-találkozó

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arról beszélt, hogy nincs kizárva az amerikai és az orosz elnök találkozója. A szóvivő szerint ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök elérkezettnek látta az időt a szankciók bevezetésére – írja a Kyiv Independent.

Trump elérkezettnek látta az időt, de reménykedik egy találkozóban. Fotó: Alex Wong

– Nézze, az elnök mindig is azt állította, hogy szankciókat fog bevezetni Oroszország ellen, amikor úgy érzi, hogy az helyénvaló és szükséges, és tegnap volt ez a nap – fogalmazott Leavitt a sajtótájékoztatón. A szóvivő azonban egyúttal kiemelte, továbbra sincs kizárva egy találkozó lehetősége, azonban az elnök jelenleg nem elégedett Oroszország hozzáállásával.

Az elnök régóta hangot ad Vlagyimir Putyinnal és őszintén szólva a háború mindkét oldalával kapcsolatos csalódottságának. Mindig azt mondta, hogy egy jó békemegállapodás kitárgyalásához mindkét félnek érdekeltnek kell lennie egy jó békemegállapodásban

– fogalmazott.

Leavitt szerint az elnök és az egész kormányzat reméli, hogy egy napon újra megtörténhet a személyes találkozó, de biztosak akarnak lenni abban, hogy ennek a találkozónak kézzelfogható, pozitív eredménye lesz.

Az orosz és az amerikai elnök találkozójának a budapesti békecsúcs adhat otthont.

Trump döntött a szankciókról

Az amerikai elnök nemrég bejelentette, hogy szankciók alá vonja a két legnagyobb orosz olajtársaságot, a Rosznyeftet és a Lukoilt, valamint leányvállalataikat. – Itt az ideje, hogy megállítsuk a gyilkolást, és azonnal tűzszünetet kössünk – nyilatkozta a szankciók kapcsán Scott Bessent pénzügyminiszter.

Trump jelezte a reményét, hogy a szankciók nem sokáig maradnak érvényben. – Reméljük, hogy a háború lezárul – fogalmazott az elnök.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)