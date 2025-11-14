Miről szól a 2026-os magyar választás Brüsszel számára? 

Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszel háborúpárti politikája veszélyes, és Magyarország a béke útját követi, támogatva az amerikai elnök béketörekvéseit, miközben megőrzi a magyar érdekek védelmét a brüsszeli nyomással szemben.

Orbán Balázs: Brüsszel háborúpárti politikája veszélyes, Magyarország a béke útját követi Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója videóban arról beszélt, hogy a legfontosabb feladat, hogy az olcsó és biztonságos energia eljusson a magyar háztartásokhoz és a gazdasághoz. Kiemelte, hogy Magyarország energiaimportra szoruló országként nem engedheti meg magának, hogy bármilyen ellátási forrásról lemondjon.

A cél a diverzifikált energiaellátás: nyugatról, keletről, északról és délre egyaránt legyenek lehetőségek, így mérlegelhető a legbiztonságosabb, legkiszámíthatóbb és legkedvezőbb árú forrás.

Hangsúlyozta, hogy hosszú távon stratégiai érdek az Oroszországból származó energia lehetőségének megtartása, és a geopolitikai okokból történő elvi lemondás a magyar családoknak és vállalkozásoknak drágább energiát eredményezne.