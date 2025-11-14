Orbán BalázsBrüsszelukrajnai korrupciómagyar kormányrezsicsökkentésnemzeti érdek

Miről szól a 2026-os magyar választás Brüsszel számára?

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója több bejegyzést is megosztott a közösségi oldalán, melyben olyan fontos kérdésekre világított rá, mint az olcsó és biztonságos energia biztosítása, a 2026-os magyar választás tétje Brüsszel számára, valamint az ukrajnai háború következményei Európa és Magyarország számára. Kiemelte, hogy Magyarország energiaellátása stratégiai kérdés, a rezsicsökkentést meg kell védeni, és a diverzifikált források biztosítása kulcsfontosságú.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 4:00
Miről szól a 2026-os magyar választás Brüsszel számára? Forrás: AFP
Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszel háborúpárti politikája veszélyes, és Magyarország a béke útját követi, támogatva az amerikai elnök béketörekvéseit, miközben megőrzi a magyar érdekek védelmét a brüsszeli nyomással szemben.

Orbán Balázs: Brüsszel háborúpárti politikája veszélyes, Magyarország a béke útját követi
Orbán Balázs: Brüsszel háborúpárti politikája veszélyes, Magyarország a béke útját követi Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója videóban arról beszélt, hogy a legfontosabb feladat, hogy az olcsó és biztonságos energia eljusson a magyar háztartásokhoz és a gazdasághoz. Kiemelte, hogy Magyarország energiaimportra szoruló országként nem engedheti meg magának, hogy bármilyen ellátási forrásról lemondjon.

A cél a diverzifikált energiaellátás: nyugatról, keletről, északról és délre egyaránt legyenek lehetőségek, így mérlegelhető a legbiztonságosabb, legkiszámíthatóbb és legkedvezőbb árú forrás. 

Hangsúlyozta, hogy hosszú távon stratégiai érdek az Oroszországból származó energia lehetőségének megtartása, és a geopolitikai okokból történő elvi lemondás a magyar családoknak és vállalkozásoknak drágább energiát eredményezne.

Ameddig van Orbán és van Trump, addig van olcsó energia – ez az elmúlt napok summázata. Mi megvédjük a rezsicsökkentést 

– írta bejegyzésében Orbán Balázs.

Miről szól a 2026-os magyar választás Brüsszel számára? 

Orbán Balázs rámutatott, hogy a 2026-os magyar választás tétje Brüsszel számára az, hogy Magyarország olyan kormányt kap-e, amely feltétel nélkül támogatja Ukrajna EU-csatlakozását és a brüsszeli terveket, vagy olyan kormányt, amely képes megvédeni a magyar érdekeket, még a brüsszeli elittel szemben is. Kiemelte, hogy 

egy ukránbarát kormány gyorsítaná Ukrajna EU-csatlakozását, ami gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene Magyarország számára, 

miközben a magyar adófizetők pénzét Ukrajna támogatására fordítanák, a korrupciós botrányok közepette.

Orbán Balázs szerint Ukrajnában olyan súlyossá vált a korrupció, hogy azt már a baloldali sajtó sem tudja eltitkolni, ennek ellenére Brüsszel újabb megszorításokat és támogatásokat sürget Kijev javára. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, az uniós milliárdok nagy része az ukrán „háborús maffia” kezébe kerül.

A miniszterelnök politikai igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a brüsszeli vezetésű háborúpárti politika veszélyes és elhibázott.

Bejegyzésében kifejtette: John J. Mearsheimer, a Chicagói Egyetem professzora szerint az ukrajnai háború súlyos károkat okozott Európa és Oroszország viszonyában, visszavetette az európai gazdaságot, és Ukrajna gyorsan alulfegyverzett, működésképtelen csonkaállammá válhat. A professzor borús jövőt vetít előre, amely súlyos politikai vitákhoz vezet Európában. 

Magyarország ezért a béke útját követi: minden féllel fenntartja a diplomáciai kapcsolatot, és támogatja az amerikai elnök béketörekvéseit, szemben a háborúpárti, eszkaláló brüsszeli stratégiával, amely akár a harmadik világháború veszélyét is hordozza.

Magyarország következetesen a béke és a biztonság útját választja, miközben megvédi a magyar családok érdekeit. A cél világos: stabil energiaellátás, erős gazdaság és független, felelős külpolitika minden körülmények között.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

