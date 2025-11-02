Különösen a közepes méretű országok számára a gasztrodiplomácia, vagyis az étel mint befolyásszerzési eszköz, rendkívül hatékony lehet. Vegyük például Olaszországot. Bár gazdasági méretét tekintve nem tartozik az Egyesült Államok vagy Kína mellé, kulináris exportjai – a tészta és a pizza, az eszpresszó és a fagylalt – világszerte ikonikusak. Ez a gasztronómiai hírnév nemcsak turistákat vonz, hanem Olaszországot a jó ízlés és a minőségi termékek országaként mutatja be.
Étel és diplomácia: sosem gondolnánk, mennyit számít egy jó vacsora
A szívhez – és a világpolitikához – gyakran a gyomron át vezet az út. Az országok egyre inkább felismerik: az étel nemcsak kulturális szimbólum, hanem hatékony diplomáciai eszköz is. A „gasztrodiplomácia” segítségével nemzetek formálják imázsukat, turistákat vonzanak, gazdaságukat erősítik – és akár politikai befolyást is szereznek. Olaszország pizzával, Franciaország eleganciával, a skandinávok fenntarthatósággal, míg Thaiföld és Dél-Korea látványos kampányokkal építik gasztronómiai márkájukat. Európa pedig egyre tudatosabban használja ízeit, hogy megmutassa a világnak: a kultúra és a diplomácia nemcsak tárgyalótermekben, hanem az asztalnál is születik.
Gasztrodiplomácia: egyre erősödő trend
Ma egyre több kormány és régió ismeri fel, hogy a nemzeti konyha értékes eszköz lehet az ország nemzetközi megítélésének javításában. Ezt a jelenséget gasztrodiplomáciának nevezik, és lényege a nemzeti ételek népszerűsítése belföldön és külföldön kampányok és befektetések révén. A jutalom gazdasági növekedés, a turizmus fellendülése.
Miért fontos az étel a politikában?
A gasztrodiplomácia nem új keletű jelenség. A történelem során az ételt kapcsolatépítő eszközként használták. Winston Churchill, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, még tárgyalási stratégiájának kulcsfontosságú részének is tartotta. Az utóbbi években ez a taktika újra előtérbe került – írja a FoodUnfolded.
1972-ben Richard Nixon amerikai elnök híressé vált azzal, hogy pálcikával evett egy hivatalos vacsorán Csou En-laj kínai miniszterelnökkel. Abban az időben ez a kis gesztus szokatlan volt a nyugati vezetők között, mégis szimbolikus szerepet játszott abban, hogy enyhítse a feszültséget Kína és az Egyesült Államok között.
Ma sok kormány használja tudatosan az ételt, hogy megváltoztassa országa nemzetközi megítélését. Az egyik legfontosabb cél a turisták vonzása – és ezzel együtt az ország bevételeinek növelése.
Az íz ereje: hogyan építenek a nemzetek márkát az ételeken keresztül
Idővel bizonyos nemzeti ételek sokkal többet kezdtek jelenteni, mint pusztán az ízt – kultúrát, értékeket és életstílust is közvetítenek. A francia konyha klasszikus példa. Gyakran a stílus, a luxus és a hagyomány fogalmával társítják. Franciaország ételei a fine dining aranyszabványává váltak. Ha valakinek egy pezsgő fehérbor jut eszébe, szinte biztos, hogy a Champagne-t mondja – még ha sok más fajta is létezik. De a gasztronómiai hírnév túlmutat az ételeken. Franciaország kulináris tekintélye megerősíti más kulturális exportjait is – a divatot, a filmet, a dizájnt és a turizmust.
Az európai gasztrodiplomácia új hulláma
Manapság az alapanyagok, receptek és kulináris hagyományok minden korábbinál könnyebben áramlanak, segítve a helyi ízek nemzetközi elismerését.
Az Európai Unió is jelentős összegeket fordít arra, hogy világszerte népszerűsítse az európai konyhát olyan kampányokkal, mint például: „Enjoy, it’s from Europe” („Élvezd, Európából jött”).
Ezek a kampányok gyakran a minőségre és a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt.
2025-ben 132 millió eurót különítettek el ezekre a programokra. A kiemelt célterületek Kína, Japán, Dél-Korea, Szingapúr és Észak-Amerika, mivel ezeket a régiókat különösen ígéretes piacoknak tartják. Európa-szerte az országok és a régiók ételeiken keresztül mutatják meg a világnak, mit képviselnek.
Esettanulmány: az Új Északi Konyha
A skandináv országok – Dánia, Svédország, Norvégia és Finnország – elindították az
„Új Északi Konyha” nevű mozgalmat, amely a régi alapanyagokat új főzési technikákkal ötvözi, és a helyi, szezonális, fenntartható szemléletet helyezi előtérbe.
Séfjeik nemzetközi figyelmet kaptak kreativitásukért és környezettudatos megközelítésükért. A mozgalmat hivatalosan a Nordic Kitchen Manifesto (Északi Konyha Kiáltvány) rögzítette 2004-ben. Ez tökéletesen illeszkedik a régióról kialakult képhez: modern, társadalmilag felelős és természetközeli.
Gasztrodiplomáciai példák Délkelet-Ázsiából
A „gasztrodiplomácia” kifejezést először 2002-ben használta a The Economist. A lap Thaiföld „Global Thai” kampányára utalt, amelynek célja az volt, hogy világszerte ismertté tegye a thai konyhát. A gasztrodiplomácia első lépése: tedd láthatóvá az ételedet. Pontosan ezt tette a thai kormány a 2000-es évek elején. A terv az volt, hogy növeljék a thai éttermek számát világszerte azáltal, hogy megkönnyítik:
- a thai alapanyagok importját,
- a thai séfek alkalmazását,
- valamint a kedvezményes hitelekhez jutást az étteremtulajdonosok számára.
Az eredmények látványosak voltak:
2002 és 2018 között a thai éttermek száma a világon 5 500-ról több mint 15 000-re nőtt. Ugyanebben az időszakban a Thaiföldre látogató turisták száma 10 millióról közel 40 millióra emelkedett, így az ország a világ nyolcadik leglátogatottabb úti céljává vált a COVID-19 járvány előtt.
Dél-Korea egy másik modern példa arra, hogyan használható az étel a nemzeti imázs erősítésére. A kormány 2010-ben létrehozta a Világ Kimcsi Intézetet, hogy népszerűsítse a híres fermentált ételt. Ez a kezdeményezés segített abban, hogy a kimcsi globális jelenséggé váljon, ráépülve más koreai exportok – például a filmipar és a K-pop – sikerére.
Geopolitika és az étel hagyományainak védelme
Az étel gyakran geopolitikai kérdéssé is válik. A kisebb országok számára a nemzeti ételek népszerűsítése békés módja lehet annak, hogy megmutassák egyedi kultúrájukat.
Például Ukrajna borscslevese gyorsan felkerült az UNESCO „Sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökség” listájára, miután Jevhen Klopotenko ukrán séf kampányt indított érte.
Borítókép: A dán Mária királynő állami vacsorája (Fotó: AFP)
