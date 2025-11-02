A sorkötelezettség bevezetése lépés a legrosszabb forgatókönyv felé

Egyre több európai ország fontolgatja vagy már vissza is vezette a kötelező sorkatonaságot, a fokozódó háborús őrület közepette azonban úgy fest, senki nem gondol rá, hogy ma már más körülmények uralkodnak, mint hajdanán. Lapunk a sorkatonaság visszavezetésének európai trendje mögött álló okokról és az ezáltal a kontinensre nehezedő terhekről és kihívásokról Kosztur András történészt, geopolitikai szakértőt kérdezte.

A sorkatonaság visszavezetése több országban napirenden van, többek között Németországban is

Fotó: PHILIPP SCHULZE / DPA

Kosztur szerint a kötelező katonai szolgálat bevezetésének trendje mögött két lehetséges ok is meghúzódhat. Az egyik, hogy ez egy „látszatintézkedés” ami segíti Brüsszel háborúpárti politikáját, míg a másik, hogy az adott országok valóban és ténylegesen egy Oroszország elleni háborúra készülnek.

Az országok, amelyekben bevezetik a sorkatonaságot, a jelenlegi helyzetből fakadóan szeretnék továbbra is fenntartani azt a fajta háborús feszültséget, ami jelenleg Oroszország és a Nyugat, illetőleg az utóbbi időszakban inkább már elsősorban Oroszország és Európa között fennáll, és tulajdonképpen ebbe a keretbe ágyazva tesznek bizonyos intézkedéseket, a sorkatonaság visszavezetését pedig ilyen szempontból egy egyszerű megoldásnak tartják

– fogalmazott a szakértő.