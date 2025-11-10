Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít Libanonban

A magyar honvédelmi miniszter a bejrúti repülőtér kifutópályájáról jelentkezett be a közösségi oldalán.

Miközben mögötte a háttérben egy hatalmas teherszállító gépből rakodták a szállítmányt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy Bejrútban rögtön a magyar delegáció fogadására érkeztek a hadsereg képviselői, akiknek átadták azt a a hat raklapnyi konzervet, amelyet a Libanoni Fegyveres Erők támogatására humanitárius segélyként küldött a magyar kormány.

Libanon helyzete az elmúlt években tovább romlott, súlyos rakétatámadások történtek, amik az országot tovább szegényítették, és mindez a rend és a stabilitás őreként működő libanoni Fegyveres Erők helyzetét is nagyban rontotta

– magyarázta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a Közel-Kelet békéje egyúttal Európa és Magyarország békéje is.