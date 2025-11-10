Szalay-Bobrovniczky KristófLibanonBejrútsegélyszállítmány

Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít Libanonban

A közel-keleti ország helyzete az elmúlt években tovább romlott. Ezen igyekszik enyhíteni a magyar kormány egy élelmiszer-adománycsomaggal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 19:05
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar honvédelmi miniszter a bejrúti repülőtér kifutópályájáról jelentkezett be a közösségi oldalán.

Miközben mögötte a háttérben egy hatalmas teherszállító gépből rakodták a szállítmányt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy Bejrútban rögtön a magyar delegáció fogadására érkeztek a hadsereg képviselői, akiknek átadták azt a a hat raklapnyi konzervet, amelyet a Libanoni Fegyveres Erők támogatására humanitárius segélyként küldött a magyar kormány.

Libanon helyzete az elmúlt években tovább romlott, súlyos rakétatámadások történtek, amik az országot tovább szegényítették, és mindez a rend és a stabilitás őreként működő libanoni Fegyveres Erők helyzetét is nagyban rontotta 

– magyarázta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a Közel-Kelet békéje egyúttal Európa és Magyarország békéje is.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu