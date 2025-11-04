Orbán ViktortárgyalásFPÖ

Orbán Viktor az FPÖ szövetségi alelnökével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a hivatalában fogadta Mario Kunaseket, az ausztriai Stájerország tartományfőnökét, az FPÖ szövetségi alelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 16:34
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A felek Magyarország és Stájerország gazdasági együttműködéséről, valamint az Európai Uniót sújtó migrációs válság kezeléséről tárgyaltak.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Mario Kunaseket, az ausztriai Stájerország tartományfőnökét, az FPÖ szövetségi alelnökét a karmelita kolostorban (Fotó: MTI)

