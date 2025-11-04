Orbán Viktor az FPÖ szövetségi alelnökével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a hivatalában fogadta Mario Kunaseket, az ausztriai Stájerország tartományfőnökét, az FPÖ szövetségi alelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A felek Magyarország és Stájerország gazdasági együttműködéséről, valamint az Európai Uniót sújtó migrációs válság kezeléséről tárgyaltak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Mario Kunaseket, az ausztriai Stájerország tartományfőnökét, az FPÖ szövetségi alelnökét a karmelita kolostorban (Fotó: MTI)