Pánik San Franciscóban: elszabadult egy utasokkal teli villamos + videó

A sofőr összeroskadt a vezérlőpult fölött.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 11:59
Fotó: Picasa Forrás: Wikipedi
Egy csúcsforgalomban közlekedő, utasokkal teli villamos sofőrje elájult menet közben, a jármű így óriási sebességgel, kontroll nélkül száguldott az egyik megálló felé San Franciscóban – írja a San Francisco Standard.

Fotó: Wikipedia

 

A villamos egy kanyarhoz érve kis híján kisklott, ami miatt pánik tört ki az utasok között.

Voltak, akik azt mondták, hogy a villamost égett szag töltötte meg, amikor megállt. A sofőr ezután kijött a vezetőfülkéből és igyekezett megnyugtatni az utasokat, akik közül azonban többen megsérültek. 

Egy nő agyrázkódást kapott, mások könnyebb sérülésekkel és horzsolásokkal megúszták.

A helyi közlekedési vállalat közleménye szerint a villamos nem műszaki hiba miatt szabadult el, és a sofőr hibázott, ami miatt egy időre eltiltották a vezetéstől.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Wikipedia)

