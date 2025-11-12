Pánik San Franciscóban: elszabadult egy utasokkal teli villamos + videó

Egy csúcsforgalomban közlekedő, utasokkal teli villamos sofőrje elájult menet közben, a jármű így óriási sebességgel, kontroll nélkül száguldott az egyik megálló felé San Franciscóban – írja a San Francisco Standard.

Fotó: Wikipedia

A villamos egy kanyarhoz érve kis híján kisklott, ami miatt pánik tört ki az utasok között.

⚡🇺🇸 FLASH | IL S’ENDORT AUX COMMANDES DU TRAIN 🛤️ !



Une rame du Muni (réseau de transports publics de San Francisco) a foncé à plus de 80 km/h hors du tunnel de Sunset après que le conducteur SE SOIT ENDORMI.

Par miracle, aucun accident n’a eu lieu. 😳#SanFrancisco #Muni pic.twitter.com/HYRNWEFaYz — Le Fil Express (@LeFilExpress) November 11, 2025

Voltak, akik azt mondták, hogy a villamost égett szag töltötte meg, amikor megállt. A sofőr ezután kijött a vezetőfülkéből és igyekezett megnyugtatni az utasokat, akik közül azonban többen megsérültek.

Egy nő agyrázkódást kapott, mások könnyebb sérülésekkel és horzsolásokkal megúszták.

A helyi közlekedési vállalat közleménye szerint a villamos nem műszaki hiba miatt szabadult el, és a sofőr hibázott, ami miatt egy időre eltiltották a vezetéstől.