Sulyok Tamás: A szociális fejlődés előfeltétele a béke

A szociális fejlődés előfeltétele a béke – jelentette ki a köztársasági elnök az ENSZ II. Szociális fejlesztési világcsúcsán elmondott beszédében, Dohában.

Forrás: MTI2025. 11. 04. 11:46
Forrás: Facebook
Sulyok Tamás felszólalásában hozzátette: a békétlenség a legkiszolgáltatottabbakat sújtja, ezért a béke elérése olyan cél, amelyre törekedni emberi kötelesség. 

Sulyok Tamás
Forrás: Facebook

Sulyok Tamás a családok fontosságáról beszélt

Az államfő kiemelte: Magyarország meggyőződése, hogy a jövő társadalma csak akkor lehet erős, ha a családok is erősek. Rámutatott: a család ugyanis az első közösség, ahol az ember megtanulja, mit jelent felelősséget vállalni egymásért. Olyan intézkedésekre van tehát szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a családok biztonságban, stabil és támogató környezetben élhessenek – tette hozzá.

Beszédében figyelmeztetett: ma olyan korszakban élünk, amikor a világ szinte minden régiójában társadalmi, gazdasági és demográfiai kihívások sorjáznak – a klímaváltozás, a háborús konfliktusok, a népességfogyás vagy éppen a népességrobbanás próbára teszik közösségeinket. E kihívásokra egyszerre kell adnunk hathatós válaszokat saját társadalmunkban – vagyis a családok, a kis és nagyobb közösségek, illetve az országok szintjén – és a nemzetközi együttműködések terén is – fűzte hozzá Sulyok Tamás.

Hangsúlyozta: Magyarország álláspontja, hogy a fejlődés igazi mércéje, az hogy milyen esélyt ad egy társadalom az embereknek a méltó életre, ez az esély pedig a béke, a jog és az együttműködés hármas egységén alapul. Ha pedig családjainkban, közösségeinkben és nemzeteink között is megerősítjük ezen pilléreket, akkor képesek leszünk olyan világot építeni, ahol a szolidaritás egyetemes normává válik – jelentette ki a magyar államfő.

A köztársasági elnök aláhúzta: a béke és a jogrend elválaszthatatlanok egymástól, ahol a jog uralkodik, ott a konfliktus helyét az együttműködés veszi át. A jognak rendkívül nagy szerepe van a szociális igazságosságban is, hiszen ha a jog valóban mindenkit érint, akkor a fejlődés is mindenkié lesz.

Az ENSZ 1995 után második alkalommal rendezte meg a Szociális fejlesztési világcsúcsot. A katari fővárosba szervezett konferencián 178 állam és nemzetközi szervezet képviselője szólal fel a mindenki számára elérhető jólét érdekében azonosított, kulcsfontosságú kihívások kezelése tematikájában.

Forrás: Facebook

