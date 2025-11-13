Szijjártó PéterkülügyminiszterMagyarország

Szijjártó Péter is megszólalt a sorsdöntő vb-selejtező előtt

Öt konzul lesz jelen az Örményország–Magyarország mérkőzésen csütörtökön Jerevánban a labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Kozma Zoltán
2025. 11. 13. 7:05
Szijjártó Péter a magyar válogatott sikerében bízik (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is kijelentette, hogy minden magyar futballszurkoló izgatottan várja a következő napokat, mivel el fog dőlni, hogy hazánk negyven év után megkapja-e a lehetőséget a világbajnokságon való részvételre, amihez jól kell szerepelni az e heti két selejtezőn.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Matej Arcon szlovén miniszterelnök-helyettes, határon túli és diaszpórában élő szlovénekért felelős miniszter találkozója Nova Goricában 2025. november 11-én (Fotó: MTI/KKM)
A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter tárcavezető (b) és Matej Arcon szlovén miniszterelnök-helyettes, határon túli és diaszpórában élő szlovénekért felelős miniszter találkozója Nova Goricában 2025. november 11-én (Fotó: MTI/KKM)

Először is Jerevánban, ahol a válogatott helyi idő szerint kilenc órakor, azaz magyar idő szerint délután hat órakor lép majd pályára

– mondta. 

Szijjártó Péter magyar sikerben bízik

Majd arról számolt be, hogy kilencszáz jegyet értékesítettek a vendégszurkolóknak, akik számára a gyülekezési pont a Yervand Kochar téren lesz. 
 

18 óra 45 perctől kerül sor a gyülekezésre, és onnan vonulhatnak majd a magyar szurkolók a mérkőzés helyszínéhez

– húzta alá. 

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a drukkereket a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről hat fő, öt konzul, valamint egy sportdiplomáciai munkatárs fogja segíteni.

Közülük hárman a stadionban teljesítenek szolgálatot, ketten a gyülekezési ponton, míg egy kolléga a repülőtéren várja az odaérkező szurkolókat és segít majd a hazautazásban is

– tudatta. 
Ha bármilyen problémája akadna a szurkolóknak, akkor konzul kollégáimhoz, illetve sportdiplomáciai kollégámhoz lehet majd fordulni a helyszínen – fogalmazott. 
Illetve tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel hat órától: 

+36 30 120 9151.

Mindenkinek jó szurkolást kívánok, s őszintén remélem, hogy a Jerevánba utazó szurkolók hazaútja is jó hangulatban telhet majd el

– zárta mondandóját.
 Borítókép: Szijjártó Péter a magyar válogatott sikerében bízik (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

