A hatóságok közlése szerint egy ember életét vesztette, legalább 25-en megsérültek a támadásban. A sérültek közül kilencet — köztük egy várandós nőt — kórházba szállítottak. A sérültek között egy tízéves gyermek is van – írja az Origo.
Lángokban áll Ukrajna, ezt az orosz támadást nem fogják kiheverni
Oroszország a november 13-áról 14-ére virradó éjjel átfogó légicsapást mért Kijevre, több száz drónnal és több rakétával támadva a fővárost.
Kijevben helyi idő szerint éjjel több robbanást jelentettek. További két robbanáshullámot észleltek 1 és 1:30 között.
Az oroszok lakóépületeket támadnak
— figyelmeztetett a csapások idején Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője.
Számos magas épület megsérült Kijevben, gyakorlatilag minden kerületben
— tette hozzá.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy a városban legalább 11 többszintes épületet ért találat az éjszakai támadás során – írja a The Kyiv Independent.
Az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat szerint a mentők több mint negyven embert evakuáltak az érintett épületekből. A hivatal lakóházakat ért csapásokról, tűzesetekről és evakuálásokról adott hírt a Podilszkij, Dnyiprovszkij, Desznyanszkij, Szolomjanszkij, Szvjatosinszkij és Obolonszkij kerületekben.
A Desznyanszkij kerület egyik magas épületének ötödik–nyolcadik emeletén tűz keletkezett, amelyben egy ember meghalt. A támadások továbbá megrongáltak egy kórházat, egy iskolát, valamint egy sportlétesítmény faépületeit is
— közölte a katasztrófavédelem.
Klicsko azt is elmondta, hogy a kerületi távhőhálózat több szakasza károsodott a csapások következtében. A hibaelhárító csapatok jelenleg is mérik fel a károkat.
A Kyiv Independent újságírói áramszüneteket jelentettek a város több kerületéből a támadások alatt.
Miközben Kijevben épületek égtek, az ukrán légierő arról tájékoztatott, hogy drónhullámok célba vették az ország középső, déli és keleti részeit is. A megfigyelőcsoportok szerint több mint 120 drón és csalidrón indult a főváros irányába. Emellett tucatnyi cirkáló- és ballisztikus rakétát is kilőttek Ukrajna különböző régiói felé — közölte a légierő.
A Kijevi területen (Kijev megyében) hat ember sérült meg az éjszakai támadásban, köztük egy gyermek — mondta Mikola Kalasnyik kormányzó.
Ukrajna orosz olajfinomítót támadott
Közben ukrán drónok támadták meg az oroszországi Szaratov városát november 14-re virradó éjszaka, és a helyiek beszámolói szerint találat érte a helyi olajfinomítót. Ha ez megerősítést nyer, ez lenne a negyedik eset, hogy Ukrajna csapást mér a szaratovi olajfinomítóra 2025 őszén. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy az éjszaka folyamán 45 drónt lőttek le a Szaratovi terület felett a légvédelmi egységek – számolt be a The Kyiv Independent.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
