Lángokban áll Ukrajna, ezt az orosz támadást nem fogják kiheverni

Kijevben helyi idő szerint éjjel több robbanást jelentettek. További két robbanáshullámot észleltek 1 és 1:30 között.

Az oroszok lakóépületeket támadnak

— figyelmeztetett a csapások idején Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője.

Számos magas épület megsérült Kijevben, gyakorlatilag minden kerületben

— tette hozzá.

Russia struck yet another apartment building in Kyiv tonight. It appears Moscow is deliberately targeting high-rise residential buildings across the city to instill terror in its residents.



Russia will pay for each war crime. It must. pic.twitter.com/jaXa1SSVdg — Natalka (@NatalkaKyiv) November 14, 2025

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy a városban legalább 11 többszintes épületet ért találat az éjszakai támadás során – írja a The Kyiv Independent.

Az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat szerint a mentők több mint negyven embert evakuáltak az érintett épületekből. A hivatal lakóházakat ért csapásokról, tűzesetekről és evakuálásokról adott hírt a Podilszkij, Dnyiprovszkij, Desznyanszkij, Szolomjanszkij, Szvjatosinszkij és Obolonszkij kerületekben.

A Desznyanszkij kerület egyik magas épületének ötödik–nyolcadik emeletén tűz keletkezett, amelyben egy ember meghalt. A támadások továbbá megrongáltak egy kórházat, egy iskolát, valamint egy sportlétesítmény faépületeit is

— közölte a katasztrófavédelem.