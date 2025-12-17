Terrorra készült a menedékkérő: szír migránst tartóztattak le Hollandiában

Az NlTimes hírportál szerint a szíriai férfi a nyár folyamán költözött a dronteni menekültközpontba, amely mintegy ezer ember befogadására alkalmas, köztük kísérő nélküli kiskorúak számára is. A központ integrációs támogatást, szabadidős programokat és sportolási lehetőségeket biztosít.

A nyomozást az országos rendőrségi és ügyészségi szervek folytatják.

Borítókép: Holland rendőrség (Fotó: AFP)