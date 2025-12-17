Hollandiaszír migránsletartóztatásterror

Terrorra készült a menedékkérő: szír migránst tartóztattak le Hollandiában

Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával őrizetbe vettek Hollandiában egy 33 éves szíriai menedékkérőt – közölte szerdán a holland ügyészség (OM).

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 12:43
Holland rendőrség Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
A férfit november 28-án tartóztatták le a közép-hollandiai Drontenben, egy menekültszálláson. Az ügyészség tájékoztatása szerint a holland általános hírszerző és biztonsági szolgálattól (AIVD) származó információk alapján a gyanúsított dzsihádista ideológiát vallott, és lőfegyvert próbált beszerezni egy támadás végrehajtásához, bár konkrét célpontot még nem jelölt ki.

Szír migránst tartóztattak le Hollandiában terrorgyanú miatt (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)
A férfit szerdán állították bíróság elé terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. A bíróság 90 napos előzetes letartóztatásba helyezte, amely a következő meghallgatáskor meghosszabbítható. A gyanúsított letartóztatása óta szigorított őrizetben van, és kizárólag ügyvédjével tarthat kapcsolatot.

Az NlTimes hírportál szerint a szíriai férfi a nyár folyamán költözött a dronteni menekültközpontba, amely mintegy ezer ember befogadására alkalmas, köztük kísérő nélküli kiskorúak számára is. A központ integrációs támogatást, szabadidős programokat és sportolási lehetőségeket biztosít.

A nyomozást az országos rendőrségi és ügyészségi szervek folytatják.

Borítókép: Holland rendőrség (Fotó: AFP)

