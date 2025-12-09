Kínai külügyminiszter: Japán lépései elfogadhatatlanok

„Japán katonai fenyegetést jelent ránk” — jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter. Német hivatali partnerének azt mondta, hogy Japán fenyegeti Kínát, ami „teljes mértékben elfogadhatatlan. Japán azt állította, hogy kínai vadászgépek radarjukat japán katonai repülőgépekre irányították – számolt be róla cikkében a Reuters.
A japán fél más szemszögből látja az eseményeket
Japán veszélyes cselekedetként ítélte meg az incidenst, Kína azonban Japánt hibáztatta amiatt, hogy repülőgépeket küldött a kínai haditengerészet korábban bejelentett, a Mijako-szorostól keletre zajló repülési gyakorlatainak ismételt megközelítésére és megzavarására.
A két ország kapcsolatai az elmúlt hónapban romlottak, amióta
a japán miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Japán reagálhat bármilyen kínai katonai lépésre Tajvan ellen, ha az Japán biztonságát is fenyegetné.
