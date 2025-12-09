JapánvadászgépekTajvankínai népköztársaságVang Ji

Kínai külügyminiszter: Japán lépései elfogadhatatlanok

A kínai külügyminiszter, Vang Ji Pekingben a német külügyminiszternek azt mondta, hogy Japán katonailag fenyegeti Kínát, és ezt „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezte. A kijelentés azután hangzott el, hogy Japán azt állította: kínai vadászgépek radarjukat japán katonai repülőgépekre irányították. Mindkét fél egymást vádolja provokációval és történelmi állításokkal Tajvan státusát illetően. A japán kabinet főtitkára a radarhasználatot veszélyes cselekedetnek minősítette.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 13:48
Japán F-15-ös vadászgép Forrás: AFP
„Japán katonai fenyegetést jelent ránk" — jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter. Német hivatali partnerének azt mondta, hogy Japán fenyegeti Kínát, ami „teljes mértékben elfogadhatatlan. Japán azt állította, hogy kínai vadászgépek radarjukat japán katonai repülőgépekre irányították – számolt be róla cikkében a Reuters.

„Japán katonai fenyegetést jelent ránk" — jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter német hivatali partnerének
„Japán katonai fenyegetést jelent ránk” — jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter német hivatali partnerének. Fotó: AFP

A japán fél más szemszögből látja az eseményeket

Japán veszélyes cselekedetként ítélte meg az incidenst, Kína azonban Japánt hibáztatta amiatt, hogy repülőgépeket küldött a kínai haditengerészet korábban bejelentett, a Mijako-szorostól keletre zajló repülési gyakorlatainak ismételt megközelítésére és megzavarására. 
A két ország kapcsolatai az elmúlt hónapban romlottak, amióta 

a japán miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Japán reagálhat bármilyen kínai katonai lépésre Tajvan ellen, ha az Japán biztonságát is fenyegetné.

A hétfői, Pekingben tartott találkozón Johann Wadephul német külügyminiszterrel Vang kijelentette, hogy tekintettel arra, hogy idén van a második világháború befejezésének 80. évfordulója, Japánnak – „mint legyőzött nemzetnek” – körültekintőbben kellett volna viselkednie.

Most viszont jelenlegi vezetője megpróbálja kihasználni a tajvani kérdést – azt a területet, amelyet Japán fél évszázadon át gyarmatosított, és amelynek során számtalan bűncselekményt követett el a kínai nép ellen –, hogy konfliktust szítson és katonailag fenyegethesse Kínát. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan

 – mondta Vang a hivatalos kínai Hszinhua hírügynökség szerint. 

Japán 1895 és 1945 között gyarmatként irányította Tajvant, majd a háború végén a szigetet a Kínai Köztársaság kormányának adták át.

Borítókép: Japán F–15-ös vadászgép (Fotó: AFP)

Fontos híreink

