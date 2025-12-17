Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

vezérkari főnökOrbán Balázsháborúpártiságháborús retorika

Orbán Balázs: Pontosan ezt az utat várná el Brüsszel a magyaroktól is + videó

Orbán Balázs új videót osztott meg Facebook-oldalán, amelyben felhívja a figyelmet: a brit vezérkari főnök már nyíltan háborús felkészülésről beszél, és kimondja, hogy ha szükséges, a fiainknak és lányainknak is harcolniuk kell majd, miközben egyre több család tapasztalja meg, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 13:22
A brit vezérkari főnök már nyíltan háborús felkészülésről beszél Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pontosan ezt az utat várná el Brüsszel a magyaroktól is – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve: erről szó sem lehet addig, amíg Magyarországon nemzeti kormány van. Orbán Balázs videójában a brit vezérkari főnök nyilatkozatát mutatta be.

Orbán Balázs: Brüsszel háborús áldozatot követelne a magyaroktól
Orbán Balázs: Brüsszel háborús áldozatot követelne a magyaroktól Forrás: YouTube

A brit vezérkari főnök így fogalmazott:

Egész nemzetre kiterjedő válaszra van szükség, amely megerősíti a védelmi ipari kapacitásunkat, fejleszti a szükséges készségeket, hasznosítja azoknak az intézményeknek az erejét, amelyekre háborús időben szükségünk lesz, és növeli a társadalom, valamint a támogató infrastruktúra ellenálló képességét.

 

Szavai szerint a védelem új korszaka nem csupán azt jelenti, hogy a hadsereg és a kormány lép fel nagyobb erővel. Hozzátette, hogy fiai és lányai, kollégái és veteránok mind részesei lesznek a feladatnak: építeni, szolgálni, és ha szükséges, harcolni fognak.

Egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért.

Ezért rendkívül fontosnak nevezte, hogy elmagyarázzák a változó fenyegetést és annak szükségességét, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak. Hozzátette, hogy ez egyre inkább a társadalom központi szervező elvévé is válik majd. Kifejtette, hogy egy új korszak kezdődik a védelemben, és egy új korszak Nagy-Britanniában.

Háborúra készítik Európát: már a gyerekek elvesztéséről beszélnek

Háborús retorikára váltott a NATO is vezetése: Mark Rutte főtitkár szerint Európának olyan vérontásra kell felkészülnie, amilyenre csak a nagyszüleink emlékezhetnek. Francia és ukrán megszólalások is egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy 

a kontinens népeinek – köztük az anyáknak – el kell fogadniuk gyermekeik elvesztését egy közelgő fegyveres konfliktusban.  

Az egyre radikálisabb nyilatkozatok Európa-szerte felháborodást váltottak ki, Magyarországon pedig határozott ellenállásba ütköztek.

Borítókép: Keir Starmer (balra) Yvette Cooper külügyminiszterrel (második balról), John Healey védelmi miniszterrel (második jobbról) és Richard Knighton vezérkari főnökkel (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu