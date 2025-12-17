Orbán Balázs: Pontosan ezt az utat várná el Brüsszel a magyaroktól is + videó

Szavai szerint a védelem új korszaka nem csupán azt jelenti, hogy a hadsereg és a kormány lép fel nagyobb erővel. Hozzátette, hogy fiai és lányai, kollégái és veteránok mind részesei lesznek a feladatnak: építeni, szolgálni, és ha szükséges, harcolni fognak.

Egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért.

Ezért rendkívül fontosnak nevezte, hogy elmagyarázzák a változó fenyegetést és annak szükségességét, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak. Hozzátette, hogy ez egyre inkább a társadalom központi szervező elvévé is válik majd. Kifejtette, hogy egy új korszak kezdődik a védelemben, és egy új korszak Nagy-Britanniában.