Orbán Balázs: Pontosan ezt az utat várná el Brüsszel a magyaroktól is + videó

Pontosan ezt az utat várná el Brüsszel a magyaroktól is – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve: erről szó sem lehet addig, amíg Magyarországon nemzeti kormány van. Orbán Balázs videójában a brit vezérkari főnök nyilatkozatát mutatta be.
A brit vezérkari főnök így fogalmazott:
Egész nemzetre kiterjedő válaszra van szükség, amely megerősíti a védelmi ipari kapacitásunkat, fejleszti a szükséges készségeket, hasznosítja azoknak az intézményeknek az erejét, amelyekre háborús időben szükségünk lesz, és növeli a társadalom, valamint a támogató infrastruktúra ellenálló képességét.
