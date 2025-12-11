turistaútitársrablás

Kést rántott a rabló – a nő hősiesen védekezett, párja elmenekült + videó

Késsel támadt rá egy rabló két hátizsákos turistára egy kolumbiai pénzváltó bejáratánál. A nő bátran védekezett, miközben férfi társa elbújt.

2025. 12. 11. 7:42
Vírusként terjed egy biztonsági kamera felvétele, amely két fiatal turistát mutat Kolumbiában, amint beszélgetnek egy bank vagy pénzváltó bejáratánál. Ekkor odalép hozzájuk egy késsel hadonászó alak, és megpróbálja kirabolni a nőt – írja a New York Post.

A felvételen jól látszik, hogy nő azonnal védekezni kezd, miközben férfi útitársa rémülten meghátrál, és egyáltalán nem siet a segítségére. 

Bár egyszer előrelép, hogy talán közbeavatkozzon, végül passzívan figyeli az eseményeket.

A nem túl bátor turista közel 15 másodpercig csak nézi társa kétségbeesett küzdelmét. Egy másik férfi megpróbál beavatkozni, de aztán ő sem mer a tettek mezejére lépni, így a nő továbbra is egyedül védekezik. 

Végül egy járókelő a sisakjával sújt le a rablóra, majd további három ember is a segítségére siet, a földre teperve és ártalmatlanítva a támadót.

A közösségi médiában rengetegen dicsérik a közbelépőket és a fiatal nő bátorságát, míg a menekülő férfit sokan élesen bírálják. 

„A fehér lovag csak állt ott, mint egy idióta, és semmit sem tett” – írta egy X-felhasználó. 

Ha ő a nő párja, akkor sürgősen újat kell keresnie

– fogalmazott egy másik hozzászóló a r/PublicFreakout Reddit-oldalon.

A támadás körülményeiről, illetve a turisták kapcsolatáról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre.

