Szijjártó Péter: Méltó módon megőrizzük és továbbvisszük Bozsik József örökségét

„Ez elsőre lehet, hogy túlzásnak tűnik, de mégiscsak úgy van, hogy az Aranycsapat és az annak gerincét adó, a kezdőcsapatba hat-hét játékost is delegáló Honvéd nemcsak a magyar sporttörténetnek, hanem az egyetemes magyar történelemnek is az arany fejezeteibe kívánkozik” – mondta.

És mi tudjuk, hogy sem az Aranycsapat, sem az 50-es és 60-as évek Honvédja nem létezett volna, nem lett volna ugyanaz Bozsik József nélkül (…) Bozsik József neve egybeforrt a kispesti futball történelmével is. Megmutatta a futballvilágnak, hogy mit jelent hűségesnek lenni egy életen át a szeretett klubodhoz

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy az Aranycsapat nem pusztán egy olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes válogatott volt, hanem egy nehéz időszakban a nemzeti önbecsülés megőrzését jelentette.

Az Aranycsapat egy nemzet önbizalmát adta vissza, és egy olyan korszakban jelentett reményt, amikor az embereknek nem igazán jutott a jóból. Az Aranycsapat egy nehéz időszakban született és egy nehéz időszakban vált naggyá. Egy olyan időszakban, amikor az ország egy diktatúra súlya alatt rogyadozott

– hangsúlyozta.

Ennek a csapatnak a játékosai nemcsak fantasztikus futballisták voltak, nemcsak világsztárok, hanem végig nagybetűvel írva emberek is. Ők soha nem felejtették, hogy honnan indultak, hogy honnan jöttek, és mindig is büszkék maradtak a magyarságukra

– folytatta.

Arra is emlékeztetett, hogy az Aranycsapatnak az egész világ a csodájára járt, ahogy az 1950-es és 1960-as évek Honvédjának is. „Úgy, ahogy az Aranycsapat a világ legjobb válogatottja volt akkor, a Honvéd is a világ legjobb csapata volt abban az időszakban” – vélekedett.