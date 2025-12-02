Szijjártó PéterszoboravatásBozsik József

Szijjártó Péter: Méltó módon megőrizzük és továbbvisszük Bozsik József örökségét

Az egykori Aranycsapat-tag, Bozsik József örökségének megőrzésére és továbbvitelére tett ígéretet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a budapesti Bozsik Arénában, ami szavai szerint azt jelenti, hogy visszajuttatják a Budapest Honvédot oda, ahova való: a magyar és a nemzetközi labdarúgás élvonalába.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 10:18
Szijjártó Péter Bozsik József szobrának avatásán Fotó: Havran Zoltán Forrás: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter Bozsik József szobrának avatásán leszögezte, hogy amikor a néhai legendás futballistáról beszélünk, „akkor egyúttal a magyar történelemről is beszélünk”.

Szijjártó Péter Bozsik József szobrának avatásán (Fotó: Havran Zoltán)
Szijjártó Péter Bozsik József szobrának avatásán (Fotó: Havran Zoltán)

„Ez elsőre lehet, hogy túlzásnak tűnik, de mégiscsak úgy van, hogy az Aranycsapat és az annak gerincét adó, a kezdőcsapatba hat-hét játékost is delegáló Honvéd nemcsak a magyar sporttörténetnek, hanem az egyetemes magyar történelemnek is az arany fejezeteibe kívánkozik” – mondta.

És mi tudjuk, hogy sem az Aranycsapat, sem az 50-es és 60-as évek Honvédja nem létezett volna, nem lett volna ugyanaz Bozsik József nélkül (…) Bozsik József neve egybeforrt a kispesti futball történelmével is. Megmutatta a futballvilágnak, hogy mit jelent hűségesnek lenni egy életen át a szeretett klubodhoz

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy az Aranycsapat nem pusztán egy olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes válogatott volt, hanem egy nehéz időszakban a nemzeti önbecsülés megőrzését jelentette.

Az Aranycsapat egy nemzet önbizalmát adta vissza, és egy olyan korszakban jelentett reményt, amikor az embereknek nem igazán jutott a jóból. Az Aranycsapat egy nehéz időszakban született és egy nehéz időszakban vált naggyá. Egy olyan időszakban, amikor az ország egy diktatúra súlya alatt rogyadozott

 – hangsúlyozta.

Ennek a csapatnak a játékosai nemcsak fantasztikus futballisták voltak, nemcsak világsztárok, hanem végig nagybetűvel írva emberek is. Ők soha nem felejtették, hogy honnan indultak, hogy honnan jöttek, és mindig is büszkék maradtak a magyarságukra

 – folytatta.

Arra is emlékeztetett, hogy az Aranycsapatnak az egész világ a csodájára járt, ahogy az 1950-es és 1960-as évek Honvédjának is. „Úgy, ahogy az Aranycsapat a világ legjobb válogatottja volt akkor, a Honvéd is a világ legjobb csapata volt abban az időszakban” – vélekedett.

A miniszter végül kiemelte, hogy ha a világtörténelem másképp alakult volna, akkor az Aranycsapat és a Honvéd is sokkal hosszabban kápráztathatta volna el a világot.

Valamint leszögezte, hogy Bozsik József példája, élete és karrierje mindennapos iránytűként kell, hogy szolgáljon minden Honvéd-játékos számára. És arra is kitért, hogy a stadion bejáratánál található másik szobor, az arany oroszlán olyan tulajdonságok jelképe, mint a hűség, az erő és a büszkeség.

És a két szobor együtt üzeni, hogy a Honvédnak a múltja, a jelene és a jövője is egy szilárd értékrenden alapul. Ez a szobor itt egyrészt a múlt tisztelete, másrészt üzenet a jelennek

– jelentette ki.

Ígéretet tett arra, hogy Bozsik József örökségét méltó módon meg fogják őrizni és tovább fogják vinni. „Ez pedig azt jelenti, hogy visszahelyezzük a Honvédot oda, ahova való: a magyar és a nemzetközi labdarúgás élvonalába” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter Bozsik József szobrának avatásán (Fotó: Magyar Nemzet)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu