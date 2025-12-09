Brüsszel és amerikai alapítványok 1,5 milliárddal támogatták a magyar kormányt támadó szervezetet

A korábban amerikai dominanciájú finanszírozás mára átbillent, a szervezet legfőbb támogatójává az Európai Bizottság lépett elő – tették hozzá, azzal együtt, hogy a bizottság ráadásul több mint nyolcvan uniós projektbe vonta be a CSD-t, köztük a dezinformációs kampányok feltárásába és elemzésébe is.

A hivatal szerint a CSD fő tevékenysége valójában az, hogy megrendelésre gyártsa azokat a narratívákat, amelyek a Magyarország ellen irányuló politikai nyomásgyakorlást legitimálják.

Munkatársaik – köztük amerikai liberális körökhöz köthető szereplők – rendszeres megszólalói olyan hálózati médiumoknak, mint a Politico, a Reuters vagy az Euractiv, amelyektől a magyarországi hálózati sajtó átveszi és teríti az üzeneteket – írták.

A közlemény alapján a szervezet különösen aktív a magyar energiapolitika torz bemutatásában: 2025 nyarán publikált tanulmányuk például a magyar kormányt egyenesen háborús nyerészkedőként ábrázolja.