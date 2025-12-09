A Szuverenitásvédelmi Hivatal azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a bolgár szervezet, Center for the Study of Democracy (CSD) finanszírozása beszédes: tavaly 1,5 milliárd forintnyi támogatást kapott főként az Európai Bizottságtól és amerikai baloldali alapítványoktól.
Brüsszel és amerikai alapítványok 1,5 milliárddal támogatták a magyar kormányt támadó szervezetet
A Szuverenitásvédelmi Hivatal beazonosította a Center for the Study of Democracy nevű bolgár agytrösztöt, mely Brüsszel és a transzatlanti hálózatok politikai megbízottjaként működik, és központi szereplője annak a dezinformációs műveleti láncnak, amelynek célja a magyar energiapolitika, külpolitika, valamint a gazdasági döntések hiteltelenítése.
A korábban amerikai dominanciájú finanszírozás mára átbillent, a szervezet legfőbb támogatójává az Európai Bizottság lépett elő – tették hozzá, azzal együtt, hogy a bizottság ráadásul több mint nyolcvan uniós projektbe vonta be a CSD-t, köztük a dezinformációs kampányok feltárásába és elemzésébe is.
A hivatal szerint a CSD fő tevékenysége valójában az, hogy megrendelésre gyártsa azokat a narratívákat, amelyek a Magyarország ellen irányuló politikai nyomásgyakorlást legitimálják.
Munkatársaik – köztük amerikai liberális körökhöz köthető szereplők – rendszeres megszólalói olyan hálózati médiumoknak, mint a Politico, a Reuters vagy az Euractiv, amelyektől a magyarországi hálózati sajtó átveszi és teríti az üzeneteket – írták.
A közlemény alapján a szervezet különösen aktív a magyar energiapolitika torz bemutatásában: 2025 nyarán publikált tanulmányuk például a magyar kormányt egyenesen háborús nyerészkedőként ábrázolja.
Az írás a magyar nyilvánosságban annak a Political Capitalnek a közvetítésével jelent meg, amely deklaráltan a CSD tartalmainak hazai terjesztője – fűzték hozzá.
A CSD nemcsak az orosz energia kapcsán épít ellenséges narratívát, hanem a kínai beruházásokról, a jogállamiságról, a dezinformációról, a migrációról és az információs tér manipulációjáról is rendszeresen olyan politikai állításokat fogalmaz meg, amelyek a globalista hálózat stratégiai érdekeit szolgálják.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elemzése bemutatja, hogy a CSD működése példája annak a brüsszeli stratégiának, amelyben a dezinformáció elleni fellépés ürügyén valójában politikai befolyásszerzés, narratívaépítés és a kormányzati döntések gyengítése zajlik.
A brüsszeli álláspont kutatási eredményként jelenik meg, majd a hálózati médián keresztül jut vissza a tagállamok közbeszédébe, polarizációt előidézve, az önálló, szuverén szakpolitikai mozgásteret támadva – áll a közleményben.
Borítókép: Európai uniós zászló (Fotó: AFP)
Nem elégséges a támogatás, még többet követel Ukrajnának a diplomata
A nagykövet úgy véli, az uniónak csak akkor maradhat mozgástere, ha megerősíti saját elrettentő képességeit.
Orbán Balázs: A migráció a Nyugat legnagyobb civilizációs kihívása
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint hazánk jó döntést hozott.
Szánthó Miklós szerint ezért van igaza Orbán Viktornak
Nem véletlenül támadja a Tisza a kormány külpolitikáját.
Németországban már a nőket is behívnák katonai szolgálatra
A német politikusok nem tennének nemi megkülönböztetést.
