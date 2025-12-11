Trump szerint el kell adni a CNN-t

A CNN tévécsatornát el kell adni, akár a Warner Bros Discovery médiacég egészének az eladása keretében, akár külön is – jelentette ki az amerikai elnök szerdán a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva. Donald Trump egyúttal ismét „fake news” hálózatnak nevezte a csatornát.

Trump szerint a csatornának mennie kell

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az elnök a Warner Bros Discovery körüli felvásárlási küzdelemmel kapcsolatban hozta szóba a CNN tévécsatornát, amelyet ismét „fake news” hálózatnak és a legalacsonyabb nézettségű csatornák egyikének nevezett.

A Warner Bros Discovery (WBD) társaságra két különböző konstrukcióban él felvásárlási ajánlat.

A Netflix ajánlata – amelyet a WBD igazgatósága a múlt héten elfogadott – kizárólag a prémium aktívákra, az HBO-ra, a Warner Bros. stúdiókra és streaming szolgáltatásokra vonatkozik, a kábelhálózatokat – köztük a CNN-t, a TNT-t és a TBS-t – egy különálló cégbe szerveznék ki még a fúzió előtt.