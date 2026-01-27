Az Alternatíva Németországért (AfD) párt egyik alapítója felszólította Lengyelországot, hogy fizessen országának 1,3 milliárd euró kártérítést a Németországot Oroszországgal a Balti-tengeren keresztül összekötő Északi Áramlat gázvezetékek szabotálásában való bűnrészessége miatt – számolt be cikkében a Brussels Signal.
Az AfD politikusa kártérítést követel Lengyelországtól
Kay Gottschalk, az Alternatíva Németországért pénzügyi kérdésekért felelős parlamenti szóvivője felszólította Lengyelországot egy 1,3 milliárd eurós kártérítés befizetésére. Az AfD politikusa szerint a lengyelek bűnrészességet vállaltak az Északi Áramlat gázvezetétkek szabotálásában azzal, hogy nem adták ki Németországnak a terrorcselekmény ukrán vádlottját.
Kay Gottschalk kijelentette:
1,3 milliárd euró elegendő kell legyen az Északi Áramlat felrobbantásában való bűnrészességért. Pénzügyminiszterként az első hivatalos lépésem az lesz, hogy ezeket a követeléseket érvényesítem Lengyelországgal szemben. Aki utoljára nevet, az nevet a leghangosabban.
Mint ismert, 2022-ben robbanóanyagokat használtak a Balti-tengerben futó, Oroszországból Németországba földgázt szállító vezetékek megrongálására, használhatatlanná téve azokat.
Gottschalk Lengyelország bűnrészességére vonatkozó állítása azon a tényen alapul, hogy egy lengyel bíróság elutasította egy ukrán férfi kiadatását, akit a német ügyészek a szabotázsakcióban való részvétellel vádoltak meg.
Az AfD politikusai azzal vádolták a lengyel államot, hogy terroristák bűntársa, az AfD társelnöke, Tino Chrupalla pedig azt állította, hogy Lengyelország ugyanolyan fenyegetést jelent Németország számára, mint Oroszország, mivel nem hajlandó kiadni a terroristákat, hogy Németországban feleljenek a tetteikért.
Lengyelország a kezdetektől bírálta a gázvezetékek megépítését. Radoslaw Sikorski, aki akkor lengyel védelmi miniszter volt, jelenleg pedig külügyminiszter, a projektet a Ribbentrop–Molotov-paktum megismétlésének nevezte – utalva arra a Németország és Oroszország közötti megállapodásra, amely Lengyelország felosztásához vezetett a második világháború kezdetén.
Borítókép: Kay Gottschalk (Fotó:AFP)
