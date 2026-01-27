Kay Gottschalk kijelentette:

1,3 milliárd euró elegendő kell legyen az Északi Áramlat felrobbantásában való bűnrészességért. Pénzügyminiszterként az első hivatalos lépésem az lesz, hogy ezeket a követeléseket érvényesítem Lengyelországgal szemben. Aki utoljára nevet, az nevet a leghangosabban.

Mint ismert, 2022-ben robbanóanyagokat használtak a Balti-tengerben futó, Oroszországból Németországba földgázt szállító vezetékek megrongálására, használhatatlanná téve azokat.

Gottschalk Lengyelország bűnrészességére vonatkozó állítása azon a tényen alapul, hogy egy lengyel bíróság elutasította egy ukrán férfi kiadatását, akit a német ügyészek a szabotázsakcióban való részvétellel vádoltak meg.

Az AfD politikusai azzal vádolták a lengyel államot, hogy terroristák bűntársa, az AfD társelnöke, Tino Chrupalla pedig azt állította, hogy Lengyelország ugyanolyan fenyegetést jelent Németország számára, mint Oroszország, mivel nem hajlandó kiadni a terroristákat, hogy Németországban feleljenek a tetteikért.