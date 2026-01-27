AusztriaEurópaháborús őrület

Ausztria komolyan számol egy atomháború esélyével

Három fő fenyegetést azonosított az osztrák védelmi minisztérium hétfőn bemutatott 2026-os kockázatértékelése. Ausztria komoly és valós fenyegetésnek értékeli az atomháborút a kialakuló új világrendben, amiben Kínát, az Egyesült Államokat és Oroszországot is fenyegetésként értékelték Európára nézve.

2026. 01. 27. 7:32
A hétfőn bemutatott kockázatelemzés borús képet fest Európa helyzetéről, a tisztviselők szerint pedig fel kell készülni mindenre. Ausztria komolyan számol Oroszország, az Egyesült Államok és Kína térnyerésével és egy lehetséges atomháború veszélyével is – írja az Exxpress

Ausztria szerint konfrontatív időszak következik
A szövetségi védelmi minisztérium következő 12–18 hónapra vonatkozó elemzése három domináns szereplőt azonosított: az Egyesült Államokat, Kínát és Oroszországot. A dokumentum szerint, ami a „Rend vége?” címet viseli mind a három ország komoly fenyegetést jelent Európára, azonban Oroszország bizonyos szempontból másfajta fenyegetés jelent. 

Az elemzés szerint ugyanis Oroszország maga is súlyos problémákkal néz szembe, mind a gazdaság, mind pedig a demográfia terén. Emellett az országot egyre inkább sújtja az elvándorlás is. 

Az Egyesült Államok ezzel szemben kihívó félként tekint Európára, a szembenállás pedig gazdasági természetű, miután a kontinens a legerősebb egybefüggő piac a világon. Mind Oroszország gyengesége, mind pedig az Egyesült Államok gazdasági politikája komoly biztonsági kihívást teremt, ami mellett ráadásul már egy

 nukleáris háború veszélye is valós kockázat. 

– El kell hagynunk azt az elképzelést, hogy továbbra is egy szabályokon alapuló, liberális, demokratikus világrendre támaszkodhatunk – kommentálta a dokumentum alcímét Ronald Vartok vezérőrnagy, aki szerint valóban elérkezett egy új világrend. Vartok szerint mind a három nagyhatalom „imperialista” ambíciókkal rendelkezik, ez pedig egy sokkal konfrontatívabb kort hozhat el. 

Egyfajta, a „legerősebb fennmaradása”-elv léphet életbe, Európának pedig létkérdés lesz, hogy hogyan is pozicionálja magát ebben az új világrendben. 

A katonai fenyegetések mellett azonban a szakértők szerint számolni kell a hibrid hadviselés növekedésével és ezzel párhuzamosan a migráció növekedésével is, amely akár fegyverként is szolgálhat az EU ellen. 

A konferencia résztvevői egyetértettek benne, hogy a Grönland körüli vita megmutatta, hogy „sokkal határozottabb fellépésre van szükségünk, már ami az Európai Unió stratégiai autonómiáját illeti”. Ez magában foglalja a védelmi képességek beszerzését és fejlesztését is, hiszen az elkövetkezendő években Európának sokkal aktívabban kell magát megvédenie. 

