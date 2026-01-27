Ausztria komolyan számol egy atomháború esélyével

A hétfőn bemutatott kockázatelemzés borús képet fest Európa helyzetéről, a tisztviselők szerint pedig fel kell készülni mindenre. Ausztria komolyan számol Oroszország, az Egyesült Államok és Kína térnyerésével és egy lehetséges atomháború veszélyével is – írja az Exxpress.

Ausztria szerint konfrontatív időszak következik Fotó: (AFP)

A szövetségi védelmi minisztérium következő 12–18 hónapra vonatkozó elemzése három domináns szereplőt azonosított: az Egyesült Államokat, Kínát és Oroszországot. A dokumentum szerint, ami a „Rend vége?” címet viseli mind a három ország komoly fenyegetést jelent Európára, azonban Oroszország bizonyos szempontból másfajta fenyegetés jelent.