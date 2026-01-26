Boris Pistorius magyarázkodik: Berlin szerint félreértés vezetett a feszültséghez Grönland körül

Grönland Dánia része, így NATO-területnek számít

A davosi Világgazdasági Fórumon Trump elnök arról beszélt, hogy a NATO-főtitkárral, Mark Ruttéval egy keretről állapodtak meg Grönland jövőjével kapcsolatban. Pistorius azonban leszögezte: valódi megállapodásról nem lehet beszélni, csupán egy egyeztetés történt, amelyben sem Grönland, sem Dánia nem vett részt.

Donald Trump amerikai elnök Mark Rutte NATO-főtitkárral beszélget a Világgazdasági Fórum éves davosi ülésén. Fotó: AFP/Mandel Ngan

A német miniszter élesen bírálta Trump korábbi kijelentéseit a NATO afganisztáni szerepvállalásáról is. Az amerikai elnök azt állította, hogy a szövetségesek nem vettek részt megfelelő mértékben a harcokban. Pistorius szerint ez sértő és valótlan. Felidézte: Afganisztánban 59 német katona vesztette életét, mintegy ötszázan pedig megsebesültek.

Így beszélni a szövetségesek elesett katonáiról egyszerűen tiszteletlen és elfogadhatatlan

– fogalmazott, hozzátéve: egy bocsánatkérés Trump részéről az alapvető tisztelet jele lenne, bár szerinte mindenki tisztában van azzal, hogyan működik az amerikai elnök.

Pistorius végül óvatosságra intett Trump minden megszólalásának kommentálásával kapcsolatban.

Ha minden egyes nyilatkozatot, amely naponta megjelenik a közösségi médiában vagy sajtótájékoztatókon, reagálnánk, nem maradna időnk a fontos ügyekre

– zárta a gondolatait.