Boris Pistorius megvédte a Bundeswehr katonáinak kiküldését, akik egy NATO-felderítői misszió keretében vettek részt a grönlandi műveletekben, írta az Origo.
Boris Pistorius magyarázkodik: Berlin szerint félreértés vezetett a feszültséghez Grönland körül
A német kormány szerint félreértés állhat amögött, hogy Donald Trump amerikai elnök a Grönland körüli vita során rövid időre vámintézkedésekkel fenyegette meg Németországot. Boris Pistorius német védelmi miniszter egy interjúban hangsúlyozta: a Bundeswehr grönlandi jelenléte kizárólag NATO-keretek között, a szövetségesek előzetes egyeztetésével történt, és semmilyen formában nem irányult az eszkaláció fokozására vagy bármely ország ellen.
Mint fogalmazott: – A NATO-ban mindenki tudott róla, a misszió összehangolt volt a szövetségesek között.
A német katonák Grönlandra érkezése után Donald Trump amerikai elnök vámok bevezetésével fenyegette meg többek között Németországot. Pistorius szerint Washingtonban félreértés történhetett.
– Hogy ez pontosan hogyan alakult ki, arról most nem kívánok találgatni – mondta.
A védelmi miniszter hangsúlyozta: a misszió nem provokáció volt.
Nem volt szó semmiféle szimbolikus üzenetről bárki ellen. Arról volt szó, hogy megmutassuk: a NATO felelősséget visel Grönlandért – és ezt meg is tettük.
További Külföld híreink
Grönland Dánia része, így NATO-területnek számít
A davosi Világgazdasági Fórumon Trump elnök arról beszélt, hogy a NATO-főtitkárral, Mark Ruttéval egy keretről állapodtak meg Grönland jövőjével kapcsolatban. Pistorius azonban leszögezte: valódi megállapodásról nem lehet beszélni, csupán egy egyeztetés történt, amelyben sem Grönland, sem Dánia nem vett részt.
A német miniszter élesen bírálta Trump korábbi kijelentéseit a NATO afganisztáni szerepvállalásáról is. Az amerikai elnök azt állította, hogy a szövetségesek nem vettek részt megfelelő mértékben a harcokban. Pistorius szerint ez sértő és valótlan. Felidézte: Afganisztánban 59 német katona vesztette életét, mintegy ötszázan pedig megsebesültek.
Így beszélni a szövetségesek elesett katonáiról egyszerűen tiszteletlen és elfogadhatatlan
– fogalmazott, hozzátéve: egy bocsánatkérés Trump részéről az alapvető tisztelet jele lenne, bár szerinte mindenki tisztában van azzal, hogyan működik az amerikai elnök.
Pistorius végül óvatosságra intett Trump minden megszólalásának kommentálásával kapcsolatban.
Ha minden egyes nyilatkozatot, amely naponta megjelenik a közösségi médiában vagy sajtótájékoztatókon, reagálnánk, nem maradna időnk a fontos ügyekre
– zárta a gondolatait.
További Külföld híreink
Borítókép: Carsten Breuer, a Bundeswehr főfelügyelője és Boris Pistorius német szövetségi védelmi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jákli Mónika halálos balesete: megszólalt a rendőrség
Intenzív rendőrségi vizsgálat zajlik az influenszer és fitneszmodell halálos balesetének ügyében.
Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul
A miniszterelnök közösségi oldalán reagált Brüsszel döntésére.
Franciaország csapást mért az orosz háborús finanszírozásra
A Földközi-tenger nemzetközi vizein zajlott a művelet.
Orbán Balázs: Kijevben nem lesz új aranybudi a magyarok pénzén
Brüsszel egy olyan tervet készít elő Ukrajna finanszírozására, amelynek a brutális összegét végső soron a magyar családokkal fizettetnék meg.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jákli Mónika halálos balesete: megszólalt a rendőrség
Intenzív rendőrségi vizsgálat zajlik az influenszer és fitneszmodell halálos balesetének ügyében.
Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul
A miniszterelnök közösségi oldalán reagált Brüsszel döntésére.
Franciaország csapást mért az orosz háborús finanszírozásra
A Földközi-tenger nemzetközi vizein zajlott a művelet.
Orbán Balázs: Kijevben nem lesz új aranybudi a magyarok pénzén
Brüsszel egy olyan tervet készít elő Ukrajna finanszírozására, amelynek a brutális összegét végső soron a magyar családokkal fizettetnék meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!