Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

Boris Pistorius magyarázkodik: Berlin szerint félreértés vezetett a feszültséghez Grönland körül

A német kormány szerint félreértés állhat amögött, hogy Donald Trump amerikai elnök a Grönland körüli vita során rövid időre vámintézkedésekkel fenyegette meg Németországot. Boris Pistorius német védelmi miniszter egy interjúban hangsúlyozta: a Bundeswehr grönlandi jelenléte kizárólag NATO-keretek között, a szövetségesek előzetes egyeztetésével történt, és semmilyen formában nem irányult az eszkaláció fokozására vagy bármely ország ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 15:23
Carsten Breuer a Bundeswehr főfelügyelője és Boris Pistorius (SPD), német szövetségi védelmi miniszter Fotó: Kay Nietfeld Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Boris Pistorius megvédte a Bundeswehr katonáinak kiküldését, akik egy NATO-felderítői misszió keretében vettek részt a grönlandi műveletekben, írta az Origo.

Pistorius
Boris Pistorius német védelmi miniszter. Fotó: AFP/John Macdougall

Mint fogalmazott: – A NATO-ban mindenki tudott róla, a misszió összehangolt volt a szövetségesek között.

A német katonák Grönlandra érkezése után Donald Trump amerikai elnök vámok bevezetésével fenyegette meg többek között Németországot. Pistorius szerint Washingtonban félreértés történhetett.

– Hogy ez pontosan hogyan alakult ki, arról most nem kívánok találgatni – mondta.

A védelmi miniszter hangsúlyozta: a misszió nem provokáció volt.

Nem volt szó semmiféle szimbolikus üzenetről bárki ellen. Arról volt szó, hogy megmutassuk: a NATO felelősséget visel Grönlandért – és ezt meg is tettük.

 

Grönland Dánia része, így NATO-területnek számít

A davosi Világgazdasági Fórumon Trump elnök arról beszélt, hogy a NATO-főtitkárral, Mark Ruttéval egy keretről állapodtak meg Grönland jövőjével kapcsolatban. Pistorius azonban leszögezte: valódi megállapodásról nem lehet beszélni, csupán egy egyeztetés történt, amelyben sem Grönland, sem Dánia nem vett részt.

US President Donald Trump (R) speaks with NATOs Secretary-General Mark Rutte during a bilateral meeting on the sidelines of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Donald Trump amerikai elnök Mark Rutte NATO-főtitkárral beszélget a Világgazdasági Fórum éves davosi ülésén. Fotó: AFP/Mandel Ngan

A német miniszter élesen bírálta Trump korábbi kijelentéseit a NATO afganisztáni szerepvállalásáról is. Az amerikai elnök azt állította, hogy a szövetségesek nem vettek részt megfelelő mértékben a harcokban. Pistorius szerint ez sértő és valótlan. Felidézte: Afganisztánban 59 német katona vesztette életét, mintegy ötszázan pedig megsebesültek.

Így beszélni a szövetségesek elesett katonáiról egyszerűen tiszteletlen és elfogadhatatlan

– fogalmazott, hozzátéve: egy bocsánatkérés Trump részéről az alapvető tisztelet jele lenne, bár szerinte mindenki tisztában van azzal, hogyan működik az amerikai elnök.

Pistorius végül óvatosságra intett Trump minden megszólalásának kommentálásával kapcsolatban.

Ha minden egyes nyilatkozatot, amely naponta megjelenik a közösségi médiában vagy sajtótájékoztatókon, reagálnánk, nem maradna időnk a fontos ügyekre

– zárta a gondolatait.

 

Borítókép: Carsten Breuer, a Bundeswehr főfelügyelője és Boris Pistorius német szövetségi védelmi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld) 

