A BlackRock Zelenszkij segítségével profitálhat Ukrajnán

Jelenleg a cég térítésmentesen, tanácsadóként vesz részt az új egyeztetésekben, de nem tudni, hogy szerepe bővül-e a tárgyalások előrehaladtával vagy egy esetleges békemegállapodás után.

Egy profitmaximalizálásra épülő magánvállalat bevonása tovább erősítette azokat az aggályokat, amelyek szerint Ukrajna újjáépítése inkább amerikai kormányzati és vállalati üzleti lehetőségként jelenik meg, semmint elsősorban humanitárius vagy biztonságpolitikai feladatként.

Tavaly Donald Trump elnök olyan megállapodást szorgalmazott, amely az Egyesült Államok számára részesedést biztosított volna Ukrajna ásványkincseiből.

A Kijevvel folytatott béketárgyalásokon Trump fő tárgyalói ingatlanfejlesztők voltak: milliárdos barátja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner. Larry Fink több alkalommal is Kushner mellett vett részt az ukrán vezetéssel folytatott megbeszéléseken.

🇺🇸🚨🇺🇦 WHAT THE ACTUAL FUCK?!?!!?



BlackRock CEO Larry Fink is now directly involved in Ukraine negotiations alongside Steve Witkoff and Jared Kushner.

Source: Bloomberg.



We’ve gone from a moneyproxy war to a privatized reconstruction racket, and now to global asset managers and… pic.twitter.com/LhU7J4Ir34 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 11, 2025

A jelenlegi béketervvázlat több amerikai befektetési lehetőséget sorol fel, és szabadkereskedelmi megállapodást is sürget. Trump a múlt hónapban, a Zelenszkijjel Floridában tartott egyeztetéseken Ukrajna jövőjéről úgy fogalmazott: „rengeteg vagyon szerezhető”.

Európában attól is tartanak, hogy a BlackRock bevonása háttérbe szoríthatja az Európai Uniót a háború utáni tervezési folyamatban. Az a kilátás, hogy Ukrajna újjáépítésének irányait egy magáncég határozza meg, átláthatósági és összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel.

Miután a BlackRock tavaly leállította a befektetők felkutatását, európai tisztviselők egy külön, szerényebb célokkal induló újjáépítési alapot hoztak létre.

Fél évvel később azonban a vagyonkezelő ismét bekapcsolódott a folyamatba: december 10-én Larry Fink amerikai tárgyalókkal együtt online egyeztetett Zelenszkijjel és vezető ukrán tisztségviselőkkel. Zelenszkij később azt mondta, ez volt az első ülése annak a csoportnak, amely Ukrajna újjáépítéséről és gazdasági helyreállításáról szóló dokumentumon dolgozik.

Elmondása szerint a BlackRock feladata a „stratégiai helyreállítási terv végrehajtásának megszervezése” lesz. A koncepció több alap létrehozását irányozza elő különböző területekre, például az újjáépítésre, a gazdaságfejlesztésre és az emberi tőkére. Ukrán források szerint az oktatáshoz hasonló, nem piaci szektorokat állami és pénzügyi intézményi forrásokból finanszíroznák, míg a magánbefektetők a magasabb hozamot ígérő üzleti területekre összpontosítanának.

Ez az elképzelés összhangban áll a BlackRock korábbi javaslataival. Zelenszkij azonban a múlt hónapban utalt arra, hogy a program az amerikai üzleti érdekeknek kedvezhet.

A BlackRock maga is érdekelt lehet a folyamatban, mivel tulajdonában áll a Global Infrastructure Partners, amely a világ egyik legnagyobb infrastrukturális projektfinanszírozója, többek között repülőterek, hidak és alagutak területén.

Amikor Zelenszkij a közelmúltban bemutatta az amerikai–ukrán béketerv tervezetét az újságíróknak, közölte: létrehoznák az Ukrajna fejlesztési alapot – ugyanazzal az elnevezéssel, amelyet a BlackRock korábbi terve is használt.

Az alap magas növekedési potenciálú ágazatokba, például a technológiába, az adatközpontokba és a mesterséges intelligenciába fektetne. Ezek a területek egybeesnek a Fehér Ház befektetési prioritásaival, amelyek korábban olyan megállapodásokhoz vezettek, amelyek pénzügyi előnyt jelentettek a Trump-adminisztráció egyes tagjainak.

A növekedésorientált ágazatokra épülő helyreállítási terv kritikákat váltott ki: Meaghan Mobbs, egy Ukrajnában működő jótékonysági szervezet vezetője – és Keith Kellogg, Trump korábbi ukrajnai különmegbízottjának lánya – azt írta, hogy a BlackRock bevonása annak kockázatával jár, hogy a jövedelmező szektorok előnyt élveznek a közérdekű szükségletekkel szemben, miközben a források feletti ellenőrzés is gyengülhet.

Olekszij Szoboljev ukrán gazdasági miniszter ebben a hónapban arról beszélt, hogy mintegy ötszázmilliárd dollár közpénzre lenne szükség támogatások és kedvezményes hitelek formájában. Ugyanakkor több ukrán üzletember és tisztviselő kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kormányok és pénzügyi intézmények képesek lennének ekkora összeget előteremteni, amely meghaladja az Ukrajnának a háború kitörése óta nyújtott teljes katonai, pénzügyi és humanitárius támogatás értékét.

Borítókép: Larry Fink, a Blackrock vezérigazgatója (Fotó: AFP)