December közepén, amikor lendületet kaptak az orosz–ukrán háború lezárását célzó egyeztetések, ukrán kormányzati szereplők New Yorkban tárgyaltak a világ legnagyobb vagyonkezelőjeként ismert BlackRock felső vezetésével. A megbeszélés középpontjában a Kijev és Washington által kidolgozott béketerv egyik kulcskérdése, Ukrajna háború utáni újjáépítése állt – számolt be róla az Origo.
A BlackRock Zelenszkij segítségével profitálhat Ukrajnán
Zelenszkij a világ legnagyobb vagyonkezelőjének bevonásával dolgozik a háború utáni újjáépítés finanszírozási és befektetési tervein. Bár a BlackRock jelenleg tanácsadói szerepet tölt be, Ukrajna infrastruktúrájának rehabilitációja olyan vagyonmaximalizálási lehetőséggel kecsegtet, amit a cég nem hagyna ki, így egyre szorosabb viszonyt ápol az ukrán vezetéssel. Kritikusok attól tartanak, hogy a gazdasági érdekek háttérbe szoríthatják a közérdekű célokat. A kérdés az, hogy az újjáépítés elsősorban Ukrajna szükségleteit vagy külső befektetők profitját szolgálja majd.
A vagyonkezelőt arra kérték fel, hogy közreműködjön annak a stratégiának a kialakításában, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyolcszázmilliárd dollár értékű „jóléti tervként” említett. A BlackRock központjában zajló találkozó – három, az egyeztetést ismerő, névtelenséget kérő tisztviselő szerint – elindította a lehetséges finanszírozási források és befektetési irányok feltérképezését. A részletek nyilvánosságra hozatalát a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórum idejére ígérték.
Kijevben és több európai fővárosban ugyanakkor a BlackRock bevonása inkább bizonytalanságot keltett, mint megnyugvást.
Hét európai és ukrán forrás, akik szintén anonim módon nyilatkoztak, kétségüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a cég valóban képes lenne előteremteni a tervezett hatalmas befektetési összegeket. Volt, aki úgy vélte, a BlackRock szerepvállalása akár el is tántoríthatja a potenciális befektetőket. Több érintett felidézte, hogy a BlackRock már a háború korai szakaszában is kísérletet tett milliárdos nagyságrendű források összegyűjtésére Ukrajna újjáépítésére, ám ez nem járt sikerrel. A korabeli bemutatók alapján a befektetők meggyőzése akkor is akadályokba ütközött, a kezdeményezést pedig 2025 közepén felfüggesztették.
Európai és ukrán tisztviselők szerint a nehézségek egyik oka az volt, hogy Európában aggodalmat váltott ki: az uniós kormányoktól származó pénzek egy magántulajdonban lévő amerikai alapba áramolhatnának.
Mivel várhatóan Európa állná Ukrajna újjáépítésének nagyobb részét, a BlackRock újbóli megjelenésével ezek a félelmek ismét előtérbe kerültek.
Hortay Olivér bejegyzésében figyelmeztetett a háttéralkura
Jelenleg a cég térítésmentesen, tanácsadóként vesz részt az új egyeztetésekben, de nem tudni, hogy szerepe bővül-e a tárgyalások előrehaladtával vagy egy esetleges békemegállapodás után.
Egy profitmaximalizálásra épülő magánvállalat bevonása tovább erősítette azokat az aggályokat, amelyek szerint Ukrajna újjáépítése inkább amerikai kormányzati és vállalati üzleti lehetőségként jelenik meg, semmint elsősorban humanitárius vagy biztonságpolitikai feladatként.
Tavaly Donald Trump elnök olyan megállapodást szorgalmazott, amely az Egyesült Államok számára részesedést biztosított volna Ukrajna ásványkincseiből.
A Kijevvel folytatott béketárgyalásokon Trump fő tárgyalói ingatlanfejlesztők voltak: milliárdos barátja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner. Larry Fink több alkalommal is Kushner mellett vett részt az ukrán vezetéssel folytatott megbeszéléseken.
A jelenlegi béketervvázlat több amerikai befektetési lehetőséget sorol fel, és szabadkereskedelmi megállapodást is sürget. Trump a múlt hónapban, a Zelenszkijjel Floridában tartott egyeztetéseken Ukrajna jövőjéről úgy fogalmazott: „rengeteg vagyon szerezhető”.
Európában attól is tartanak, hogy a BlackRock bevonása háttérbe szoríthatja az Európai Uniót a háború utáni tervezési folyamatban. Az a kilátás, hogy Ukrajna újjáépítésének irányait egy magáncég határozza meg, átláthatósági és összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel.
Miután a BlackRock tavaly leállította a befektetők felkutatását, európai tisztviselők egy külön, szerényebb célokkal induló újjáépítési alapot hoztak létre.
Fél évvel később azonban a vagyonkezelő ismét bekapcsolódott a folyamatba: december 10-én Larry Fink amerikai tárgyalókkal együtt online egyeztetett Zelenszkijjel és vezető ukrán tisztségviselőkkel. Zelenszkij később azt mondta, ez volt az első ülése annak a csoportnak, amely Ukrajna újjáépítéséről és gazdasági helyreállításáról szóló dokumentumon dolgozik.
Elmondása szerint a BlackRock feladata a „stratégiai helyreállítási terv végrehajtásának megszervezése” lesz. A koncepció több alap létrehozását irányozza elő különböző területekre, például az újjáépítésre, a gazdaságfejlesztésre és az emberi tőkére. Ukrán források szerint az oktatáshoz hasonló, nem piaci szektorokat állami és pénzügyi intézményi forrásokból finanszíroznák, míg a magánbefektetők a magasabb hozamot ígérő üzleti területekre összpontosítanának.
Ez az elképzelés összhangban áll a BlackRock korábbi javaslataival. Zelenszkij azonban a múlt hónapban utalt arra, hogy a program az amerikai üzleti érdekeknek kedvezhet.
A BlackRock maga is érdekelt lehet a folyamatban, mivel tulajdonában áll a Global Infrastructure Partners, amely a világ egyik legnagyobb infrastrukturális projektfinanszírozója, többek között repülőterek, hidak és alagutak területén.
Amikor Zelenszkij a közelmúltban bemutatta az amerikai–ukrán béketerv tervezetét az újságíróknak, közölte: létrehoznák az Ukrajna fejlesztési alapot – ugyanazzal az elnevezéssel, amelyet a BlackRock korábbi terve is használt.
Az alap magas növekedési potenciálú ágazatokba, például a technológiába, az adatközpontokba és a mesterséges intelligenciába fektetne. Ezek a területek egybeesnek a Fehér Ház befektetési prioritásaival, amelyek korábban olyan megállapodásokhoz vezettek, amelyek pénzügyi előnyt jelentettek a Trump-adminisztráció egyes tagjainak.
A növekedésorientált ágazatokra épülő helyreállítási terv kritikákat váltott ki: Meaghan Mobbs, egy Ukrajnában működő jótékonysági szervezet vezetője – és Keith Kellogg, Trump korábbi ukrajnai különmegbízottjának lánya – azt írta, hogy a BlackRock bevonása annak kockázatával jár, hogy a jövedelmező szektorok előnyt élveznek a közérdekű szükségletekkel szemben, miközben a források feletti ellenőrzés is gyengülhet.
Olekszij Szoboljev ukrán gazdasági miniszter ebben a hónapban arról beszélt, hogy mintegy ötszázmilliárd dollár közpénzre lenne szükség támogatások és kedvezményes hitelek formájában. Ugyanakkor több ukrán üzletember és tisztviselő kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kormányok és pénzügyi intézmények képesek lennének ekkora összeget előteremteni, amely meghaladja az Ukrajnának a háború kitörése óta nyújtott teljes katonai, pénzügyi és humanitárius támogatás értékét.
Borítókép: Larry Fink, a Blackrock vezérigazgatója (Fotó: AFP)
