Borat-jelmez miatt sittre vágtak három belga szurkolót Kazahsztánban + videó

Öt nap elzárásra ítéltek három belga futballszurkolót Kazahsztánban, miután a Borat-filmből ismert zöld mankini fürdőruhában jelentek meg a keddi Kajrat Almati FK–Club Brugge BL-meccsen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 12:38
A kazah bíróság csütörtökön jelentette be, hogy három belga drukker öt nap börtönbüntetést kapott, amiért a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Borat-film ikonikus zöld fürdőruhájában jelentek meg a lelátón − adta hírül az osztrák online hírportál, a HEUTE

Borat: leçons culturelles sur l'Amerique pour profit glorieuse nation Kazakhstan Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan Year: 2006 - USA Sacha Baron Cohen Director: Larry Charles (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Jelent a Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika című filmből Fotó: AFP/Archives du 7eme Art

A Kajrat Almati FK és a Club Brugge összecsapása 4–1-es vendégsikerrel zárult, ám a meccsnél nagyobb figyelmet kapott a szurkolók szó szerint látványos akciója. A bíróság indoklásában az szerepelt, hogy 

a férfiak megsértették a közrendet.

A kazah televízió által sugárzott felvételeken jól látható, hogy a feltehetően ittas drukkerek levetkőztek, alsóneműben maradtak, énekeltek és direkt magukra akarták vonni a figyelmet.

Kazahsztánban különösen érzékenyen reagálnak a Borat-karakterre, mivel a 2006-os film az országot elmaradott, nevetséges államként ábrázolja. Emiatt a figura körüli vicceket és utalásokat kifejezetten rossz néven veszik.

A három belga szurkoló számára a vicc súlyos következményekkel járt: öt napot töltöttek rács mögött Kazahsztánban – csak azért, mert Boratnak öltöztek.

Nem ez az első ilyen eset: 2024-ben egy Chelsea-szurkolótól egy Borat-mintás zászlót is lefoglaltak az FC Astana egyik Konferencialiga-mérkőzésén.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)


Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

