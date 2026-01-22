Borat-jelmez miatt sittre vágtak három belga szurkolót Kazahsztánban + videó

A kazah bíróság csütörtökön jelentette be, hogy három belga drukker öt nap börtönbüntetést kapott, amiért a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Borat-film ikonikus zöld fürdőruhájában jelentek meg a lelátón − adta hírül az osztrák online hírportál, a HEUTE.
A Kajrat Almati FK és a Club Brugge összecsapása 4–1-es vendégsikerrel zárult, ám a meccsnél nagyobb figyelmet kapott a szurkolók szó szerint látványos akciója. A bíróság indoklásában az szerepelt, hogy
a férfiak megsértették a közrendet.
A kazah televízió által sugárzott felvételeken jól látható, hogy a feltehetően ittas drukkerek levetkőztek, alsóneműben maradtak, énekeltek és direkt magukra akarták vonni a figyelmet.
Kazahsztánban különösen érzékenyen reagálnak a Borat-karakterre, mivel a 2006-os film az országot elmaradott, nevetséges államként ábrázolja. Emiatt a figura körüli vicceket és utalásokat kifejezetten rossz néven veszik.
A három belga szurkoló számára a vicc súlyos következményekkel járt: öt napot töltöttek rács mögött Kazahsztánban – csak azért, mert Boratnak öltöztek.
Nem ez az első ilyen eset: 2024-ben egy Chelsea-szurkolótól egy Borat-mintás zászlót is lefoglaltak az FC Astana egyik Konferencialiga-mérkőzésén.
