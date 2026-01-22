Borat-jelmez miatt sittre vágtak három belga szurkolót Kazahsztánban + videó

A kazah bíróság csütörtökön jelentette be, hogy három belga drukker öt nap börtönbüntetést kapott, amiért a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Borat-film ikonikus zöld fürdőruhájában jelentek meg a lelátón − adta hírül az osztrák online hírportál, a HEUTE.

Jelent a Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika című filmből Fotó: AFP/Archives du 7eme Art

A Kajrat Almati FK és a Club Brugge összecsapása 4–1-es vendégsikerrel zárult, ám a meccsnél nagyobb figyelmet kapott a szurkolók szó szerint látványos akciója. A bíróság indoklásában az szerepelt, hogy

a férfiak megsértették a közrendet.

A kazah televízió által sugárzott felvételeken jól látható, hogy a feltehetően ittas drukkerek levetkőztek, alsóneműben maradtak, énekeltek és direkt magukra akarták vonni a figyelmet.

Kazahsztánban különösen érzékenyen reagálnak a Borat-karakterre, mivel a 2006-os film az országot elmaradott, nevetséges államként ábrázolja. Emiatt a figura körüli vicceket és utalásokat kifejezetten rossz néven veszik.

A három belga szurkoló számára a vicc súlyos következményekkel járt: öt napot töltöttek rács mögött Kazahsztánban – csak azért, mert Boratnak öltöztek.

Nem ez az első ilyen eset: 2024-ben egy Chelsea-szurkolótól egy Borat-mintás zászlót is lefoglaltak az FC Astana egyik Konferencialiga-mérkőzésén.

😶🚨 Полиция Астаны задержала троих болельщиков «Брюгге» в ярко-желтых купальниках Бората прямо во время матча Лиги чемпионов с «Кайратом» – фанатам вменили мелкое хулиганство и поместили в комнату временного задержания pic.twitter.com/Tylcac3Uv2 — Спортс" (@sportsru) January 21, 2026

