cápatámadássydneyhalál

Cápa támadta meg a 12 éves fiút, egy héttel később belehalt sérüléseibe

Az eset után 48 órán belül további három cápatámadás történt Új-Dél-Wales állam strandjain.

Forrás: MTI2026. 01. 24. 8:39
Meghalt a kórházban az a 12 éves fiú, aki súlyos sérüléseket szenvedett egy cápatámadásban Sydney kikötőjében – közölte családja szombaton kiadott közleményében.

A visitor walks along the shoreline near the closed signage of the North Steyne Beach in Sydney on January 19, 2026. A shark mauled a surfer off an ocean beach in Sydney on January 19 in the Australian city's third shark attack in two days, authorities said. (Photo by Steven Markham / AFP)
A cápatámadás miatt lezárt strand (Fotó: AFP/Steven Markham)

Nico Anticet múlt vasárnap támadta meg egy cápa, miután vízbe ugrott egy szikláról Sydney kikötőjének déli partján fekvő strandon. A vízből a barátai húzták ki a fiút, aki mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett.

A vasárnapi eset után 48 órán belül további három cápatámadást jegyeztek föl Új-Dél-Wales állam strandjain.

Borítókép: A Sydney-i North Steyne strandját lezárták a cápatámadás után (Fotó: AFP/Steven Markham)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

