Cápa támadta meg a 12 éves fiút, egy héttel később belehalt sérüléseibe

Meghalt a kórházban az a 12 éves fiú, aki súlyos sérüléseket szenvedett egy cápatámadásban Sydney kikötőjében – közölte családja szombaton kiadott közleményében.
Nico Anticet múlt vasárnap támadta meg egy cápa, miután vízbe ugrott egy szikláról Sydney kikötőjének déli partján fekvő strandon. A vízből a barátai húzták ki a fiút, aki mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett.
A vasárnapi eset után 48 órán belül további három cápatámadást jegyeztek föl Új-Dél-Wales állam strandjain.
