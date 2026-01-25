ukrándrónorosz-ukrán háborúharccsoport

Drónzápor ért el több régiót Oroszországban, a válasz nem maradt el

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint éjszaka az orosz légvédelem számos ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg az ország különböző régiói felett. Moszkva közlése alapján a harkovi területen az orosz fegyveres erők három ukrán harccsoportot számoltak fel, és jelentős személyi, valamint technikai veszteségeket okoztak az ukrán oldalon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 17:45
Orosz-ukrán háború Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
Az éjszaka során az oroszországi régiók légterében összesen 52 ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg, mindegyik repülőgép-típusú drón volt – írja az Origo a TASZSZ cikke alapján.

Képünk illusztráció – Lelőtt orosz drón
Képünk illusztráció – lelőtt orosz drón Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto

A portál arról számolt be, hogy az elmúlt éjszaka folyamán a légvédelmi riasztórendszerek 52 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg és fogtak el: 18-at a Brjanszki terület, 15-öt a Krasznodari terület, kilencet a Rosztovi terület, négyet az Orjoli terület, valamint hármat a Belgorodi és az Asztrahányi területek felett.

A Ria.ru arról ír, hogy az orosz fegyveres erők három ukrán harccsoportot semmisítettek meg a harkovi területen, a Hatnyenszkij frontszakaszon.

„Az ukrán parancsnokság továbbra is olyan állásokba vezényli az élőerőt, amelyeket korábbi légicsapásaink következtében szétromboltak, és alkalmatlanok a védelemre. Ennek eredményeként egy nap alatt három ellenséges harccsoport semmisült meg” – mondta a RIA Novosztyi hírügynökség forrása.

A térségben a „Nyugat” és az „Észak” elnevezésű orosz csapatcsoportok folytatnak hadműveleteket. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán erők az elmúlt 24 órában hozzávetőleg 325 katonát veszítettek, továbbá megsemmisült öt páncélozott harcjármű, 24 egyéb katonai jármű, egy elektronikai hadviselési berendezés és öt lőszerraktár.

Nemrég arról írtunk, hogy az oroszok Sahed kamikaze drónokkal vették célba Ukrajna nyugati térségét, ahol a légvédelem több pilóta nélküli repülőeszközt lelőtt. A támadás következtében áramkimaradások voltak a régióban. 

Borítókép: illusztráció (Fotó: NurPhoto)

Google News
