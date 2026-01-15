Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorló vízumok feldolgozását a világ 75 országának polgárai esetében – közölte az amerikai külügyminisztérium szerdán. A rendelkezésről szóló dokumentum szerint elsősorban azon országok szerepelnek a listán, amelyek polgárai az Egyesült Államokban nagyobb eséllyel szorulhatnak szociális ellátásra.
Trump döntött, vége van
Az amerikai külügyminisztérium határozatlan időre felfüggeszti a bevándorló vízumok feldolgozását a világ több mint hetven országának állampolgárai számára. Az Egyesült Államok döntése elsősorban azokat az államokat érinti, amelyekből érkezők Washington megítélése szerint nagyobb eséllyel szorulhatnak szociális ellátásra.
A washingtoni külügyminisztérium a rendelkezésről értesítette az érintett államokban működő konzulátusait. A döntés érinti Oroszországot is, de többségében afrikai országok szerepelnek a sorban, így Egyiptom, Algéria, Tunézia, Marokkó, Etiópia, Szudán, Uganda, Szomália, Ghána, Elefántcsontpart, valamint számos ázsiai ország, közte Afganisztán, Irán, Irak, Szíria és Bhután.
Az Egyesült Államok Európa több országának esetében is felfüggeszti a bevándorló vízumok feldolgozását január 21-én – derül ki a tájékoztatásból, amely alapján határozatlan időre Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Moldova, Örményország, Azerbajdzsán, Georgia polgárai sem kérhetnek amerikai letelepedést.
A Trump-adminisztráció már előzőleg is tett hasonló lépéseket
Pár hete arról számoltunk be, hogy az Egyesült Államok nemzet- és közbiztonsági okokra hivatkozva felfüggesztette 19, Európán kívüli országból érkező bevándorlók összes kérelmét – beleértve a zöldkártya- és állampolgársági eljárásokat is.
