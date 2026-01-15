Trump döntött, vége van

Az Egyesült Államok Európa több országának esetében is felfüggeszti a bevándorló vízumok feldolgozását január 21-én – derül ki a tájékoztatásból, amely alapján határozatlan időre Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Moldova, Örményország, Azerbajdzsán, Georgia polgárai sem kérhetnek amerikai letelepedést.

A Trump-adminisztráció már előzőleg is tett hasonló lépéseket

Pár hete arról számoltunk be, hogy az Egyesült Államok nemzet- és közbiztonsági okokra hivatkozva felfüggesztette 19, Európán kívüli országból érkező bevándorlók összes kérelmét – beleértve a zöldkártya- és állampolgársági eljárásokat is.

