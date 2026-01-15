Rendkívüli

Takács Péter: Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek + videó

Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált az Európai Bizottság legújabb bejelentésére, amelyben a testület bemutatta Ukrajna finanszírozására vonatkozó javaslatát. A kormányfő szerint a tervezet nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményeit írja felül, hanem szerinte figyelmen kívül hagyja a valóságot is.

2026. 01. 15. 7:26
Orbán Viktor úgy véli: a bizottság továbbra is az orosz jóvátétel lehetőségében bízik, és következetesen kitart az ukrajnai háború finanszírozása és Ukrajna „feltétel nélküli” támogatása mellett.

Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete vagy az európai emberek véleménye

– írta a magyar kormányfő a Facebook-oldalán, hozzátette:

Mennek tovább a háború útján.

Orbán Viktor közösségi bejegyzésében hangsúlyozta: szerinte Európában ma már kevés kormány maradt, amely képes lenne ellentmondani Brüsszelnek, Magyarország azonban továbbra is kitart álláspontja mellett. Felidézte az elmúlt évek válságkezelési intézkedéseit: a pénzügyi válság idején szerinte a magyar kormány megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot épített, a migrációs válság idején lezárta a határokat, a háború kitörése óta pedig igyekszik kimaradni a konfliktusból és annak finanszírozásából.

De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük. 

– mutatott rá Orbán Viktor.

Nincs mese, ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk Brüsszelnek. Mert ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik. De ehhez minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz. Előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson

– írta.

