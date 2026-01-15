Orbán Viktor úgy véli: a bizottság továbbra is az orosz jóvátétel lehetőségében bízik, és következetesen kitart az ukrajnai háború finanszírozása és Ukrajna „feltétel nélküli” támogatása mellett.
Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált az Európai Bizottság legújabb bejelentésére, amelyben a testület bemutatta Ukrajna finanszírozására vonatkozó javaslatát. A kormányfő szerint a tervezet nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményeit írja felül, hanem szerinte figyelmen kívül hagyja a valóságot is.
Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete vagy az európai emberek véleménye
– írta a magyar kormányfő a Facebook-oldalán, hozzátette:
Mennek tovább a háború útján.
Orbán Viktor közösségi bejegyzésében hangsúlyozta: szerinte Európában ma már kevés kormány maradt, amely képes lenne ellentmondani Brüsszelnek, Magyarország azonban továbbra is kitart álláspontja mellett. Felidézte az elmúlt évek válságkezelési intézkedéseit: a pénzügyi válság idején szerinte a magyar kormány megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot épített, a migrációs válság idején lezárta a határokat, a háború kitörése óta pedig igyekszik kimaradni a konfliktusból és annak finanszírozásából.
De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük.
– mutatott rá Orbán Viktor.
Nincs mese, ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk Brüsszelnek. Mert ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik. De ehhez minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz. Előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson
– írta.
