Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel

Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete vagy az európai emberek véleménye

– írta a magyar kormányfő a Facebook-oldalán, hozzátette:

Mennek tovább a háború útján.

Orbán Viktor közösségi bejegyzésében hangsúlyozta: szerinte Európában ma már kevés kormány maradt, amely képes lenne ellentmondani Brüsszelnek, Magyarország azonban továbbra is kitart álláspontja mellett. Felidézte az elmúlt évek válságkezelési intézkedéseit: a pénzügyi válság idején szerinte a magyar kormány megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot épített, a migrációs válság idején lezárta a határokat, a háború kitörése óta pedig igyekszik kimaradni a konfliktusból és annak finanszírozásából.