Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni, Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb

Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására, Orbán Viktor ugyanakkor figyelmeztetett, ideje lenne a józan észre hallgatni. Közben Iránban továbbra is forró a helyzet, Washingtonban pedig Grönlandról tárgyaltak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 23:59
Illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására. Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el annak érdekében, hogy 2026–2027-ben is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása – közölte szerdán a brüsszeli testület.

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg gondolatait Brüsszel tervével kapcsolatban. Mint írta, „a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon, ideje lenne a józan észre hallgatni”.

Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) Patrióták Európáért frakciója, az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben szerdán. Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná.

Washingtonban J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadta a dán és grönlandi külügyminisztert. A tárgyalások után a külügyminiszterek arról beszéltek, hogy habár vannak fundamentális nézeteltérések, konstruktív megbeszélések zajlottak. Dánia ugyanakkor szerdán bejelentette, hogy megerősíti katonai jelenlétét Grönlandon a védelmi minisztérium közlése szerint. 

Dánia azután döntött így, hogy – mint ismert – az Egyesült Államok jelezte, át akarja venni a sziget irányítását.

Iránban továbbra is forr a levegő: a december óta tartó kormányellenes tüntetések immár az ország mind a 31 tartományára átterjedtek, a halálos áldozatok száma meghaladta a kétezer-ötszázat, miközben több mint 18 ezer embert letartóztattak. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lapunknak elmondta, hogy az elmúlt napokban egy 11 fős magyar turistacsoportot hoztak haza Iránból. Szijjártó Péter kiemelte: Arra kérnek mindenkit, hogy ne utazzon Iránba.

Arra kérünk mindenkit – hogy ha csak valami nagyon-nagyon jó indokuk nincs, amit most nem is tudok elképzelni –, hogy ne utazzon Iránba. Két olyan magyar állampolgárról tudunk, akik ott tartózkodnak, konzuli védelemre regisztráltak

– tette hozzá Szijjártó Péter.

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

