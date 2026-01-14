Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni, Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg gondolatait Brüsszel tervével kapcsolatban. Mint írta, „a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon, ideje lenne a józan észre hallgatni”.

Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) Patrióták Európáért frakciója, az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben szerdán. Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná.