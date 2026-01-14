Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására. Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el annak érdekében, hogy 2026–2027-ben is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása – közölte szerdán a brüsszeli testület.
Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni, Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb
Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására, Orbán Viktor ugyanakkor figyelmeztetett, ideje lenne a józan észre hallgatni. Közben Iránban továbbra is forró a helyzet, Washingtonban pedig Grönlandról tárgyaltak.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg gondolatait Brüsszel tervével kapcsolatban. Mint írta, „a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon, ideje lenne a józan észre hallgatni”.
Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) Patrióták Európáért frakciója, az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben szerdán. Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná.
Washingtonban J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadta a dán és grönlandi külügyminisztert. A tárgyalások után a külügyminiszterek arról beszéltek, hogy habár vannak fundamentális nézeteltérések, konstruktív megbeszélések zajlottak. Dánia ugyanakkor szerdán bejelentette, hogy megerősíti katonai jelenlétét Grönlandon a védelmi minisztérium közlése szerint.
Dánia azután döntött így, hogy – mint ismert – az Egyesült Államok jelezte, át akarja venni a sziget irányítását.
Iránban továbbra is forr a levegő: a december óta tartó kormányellenes tüntetések immár az ország mind a 31 tartományára átterjedtek, a halálos áldozatok száma meghaladta a kétezer-ötszázat, miközben több mint 18 ezer embert letartóztattak.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lapunknak elmondta, hogy az elmúlt napokban egy 11 fős magyar turistacsoportot hoztak haza Iránból. Szijjártó Péter kiemelte: Arra kérnek mindenkit, hogy ne utazzon Iránba.
Arra kérünk mindenkit – hogy ha csak valami nagyon-nagyon jó indokuk nincs, amit most nem is tudok elképzelni –, hogy ne utazzon Iránba. Két olyan magyar állampolgárról tudunk, akik ott tartózkodnak, konzuli védelemre regisztráltak
– tette hozzá Szijjártó Péter.
Ukrajna sötét valósága, ez történik, ha az utcára merészkedik valaki
A kényszersorozás megállíthatatlanul zajlik tovább.
Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban
Katasztrofális helyzetbe került az ukrán főváros.
Drámai fordulat az iráni válságban
Visszalép az Egyesült Államok a katonai beavatkozástól?
Ukrajna sötét valósága, ez történik, ha az utcára merészkedik valaki
A kényszersorozás megállíthatatlanul zajlik tovább.
Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban
Katasztrofális helyzetbe került az ukrán főváros.
Drámai fordulat az iráni válságban
Visszalép az Egyesült Államok a katonai beavatkozástól?
