Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

Emberéleteket követelt a heves esőzés – így tombolt a vihar Athén térségében + videó

Halálos áldozatokat követelt a heves vihar Görögországban: Athén térségében villámárvíz pusztított, a Peloponnészoszon pedig egy parti őr vesztette életét.

2026. 01. 22. 9:29
Szerdán heves esőzések csaptak le Görögország több térségére, Athén környékén pedig halálos áldozatokat is követelt a vihar – tájékoztatták a hatóságok a Reuters hírügynökséget.

A man crosses a flooded street covered with rubbles after a heavy rainfalls in Ano Glyfada, southern of Athens, on January 21, 2026. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
Heves esőzések sújtják Athén térségét, halálos áldozatok is vannak. Fotó: AFP/Aris Messinis

A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett részben elárasztott épületekről. 

Athén egyik déli külvárosában az eső miatt keletkezett villámárvíz autókat sodort el, és az egyik elszabadult jármű halálra gázolt egy nőt

– közölte a tűzoltóság illetékese.

A Peloponnészosz egyik kikötőjében a parti őrség munkatársa a viharos tengeren egy kisebb hajó kikötése közben a vízbe esett, és a hatóságok közlése szerint életét vesztette.

A meteorológiai jelentések szerint a térségben még csütörtökön is jelentős csapadék várható, a vihar a várakozások szerint fokozatosan keletebbre húzódik.

Borítókép: Egy férfi elsétál egy összetört autó mellett az elárasztott athéni utcán a heves esőzések után (Fotó: AFP)


