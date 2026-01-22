Emberéleteket követelt a heves esőzés – így tombolt a vihar Athén térségében + videó

Szerdán heves esőzések csaptak le Görögország több térségére, Athén környékén pedig halálos áldozatokat is követelt a vihar – tájékoztatták a hatóságok a Reuters hírügynökséget.

Heves esőzések sújtják Athén térségét, halálos áldozatok is vannak. Fotó: AFP/Aris Messinis

A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett részben elárasztott épületekről.

Athén egyik déli külvárosában az eső miatt keletkezett villámárvíz autókat sodort el, és az egyik elszabadult jármű halálra gázolt egy nőt

– közölte a tűzoltóság illetékese.

A Peloponnészosz egyik kikötőjében a parti őrség munkatársa a viharos tengeren egy kisebb hajó kikötése közben a vízbe esett, és a hatóságok közlése szerint életét vesztette.

A meteorológiai jelentések szerint a térségben még csütörtökön is jelentős csapadék várható, a vihar a várakozások szerint fokozatosan keletebbre húzódik.

Borítókép: Egy férfi elsétál egy összetört autó mellett az elárasztott athéni utcán a heves esőzések után (Fotó: AFP)