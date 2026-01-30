Korrupciós bomba robbant Brüsszelben

A vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2023-as, bizalmas jelentése indította el, amely szerint Hololei a Katarhoz kapcsolódó egyik jelentős légi közlekedési megállapodás tárgyalásai során bizalmas információkat osztott meg. A Libération című francia lap arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottság tisztségviselője ajándékokat fogadhatott el.

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy megszünteti Henrik Hololei magas rangú uniós tisztségviselő munkaviszonyát (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Csütörtökön Henna Virkkunen, a bizottság alelnöke bejelentette, hogy egy fegyelmi eljárás megállapította: az érintett tisztviselő megsértette az alkalmazandó szabályokat, ezért a biztosok testülete „megfelelő és arányos intézkedésekről” döntött. Nevét nem említette, de uniós tisztségviselők megerősítették, hogy Hololeiról van szó.

A források szerint az OLAF 2024-ben javasolta a bizottságnak a fegyelmi eljárás megindítását. A 2025-ben lezárt vizsgálat bizonyítékot talált jogosulatlan ajándékelfogadásra, összeférhetetlenségre és titoktartási szabályok megsértésére.

Hololei korábban a közlekedésért és mobilitásért felelős főigazgatóság vezetője volt, legutóbb pedig a nemzetközi partnerségek főigazgatóságán dolgozott tanácsadóként, csökkentett fizetéssel.

Az Európai Bizottságot korábban bírálatok érték amiatt, hogy késlekedett az ügyben, különösen azt követően, hogy uniós ügyészek 2024 végén korrupció gyanújával büntetőeljárás megindításának lehetőségét is felvetették – írta az Euractiv.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)