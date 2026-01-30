Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

81 éves korában elhunyt Kőszegi Imre Liszt Ferenc-díjas jazzdobos és zeneszerző

Csütörtök este 81 éves korában elhunyt Kőszegi Imre Liszt Ferenc-díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett jazzdobos és zeneszerző – számolt be róla a Jazz.hu.

Munkatársunktól
2026. 01. 30. 7:26
Kőszegi Imre Forrás: Budapest Jazz Club
Kőszegi Imre a több évtizedes pályafutása során meghatározó szerepet játszott a hazai jazz alakulásában. Zenészként és tanárként egyaránt generációkra volt hatással; humora, történetmesélése és színpadi jelenléte koncertjeinek elválaszthatatlan része volt.

Kőszegi Imre pályafutása

A Zeneakadémia jazztanszakán, majd a jazz tanszéken tanított, számos későbbi meghatározó zenész indult el az irányításával. 1975-ben alapította meg a Kőszegi Rhythm and Brass együttest, emellett pályája során számos jelentős formációban játszott.

Tagja volt többek között a Szakcsi Lakatos Bélával működő Rákfogónak, később a Super Triónak Vukán Györggyel és Berkes Balázzsal, valamint a Take 4-nak Babos Gyulával és Tomsits Rudolffal.

Külföldön is elismert zenészekkel dolgozott együtt, köztük Zoller Attilával és Szabó Gáborral, nemzetközi szinten pedig olyan művészekkel zenélt, mint Art Farmer, Chico Freeman, Kenny Wheeler vagy Trilok Gurtu.

2002 és 2008 között a Magyar Jazz Szövetség elnöke volt. Játéka számtalan lemezfelvételen hallható, alkotókedve pályája végéig megmaradt. Különösen jelentős a Szakcsi Lakatos Béla Quintettel 2022-ben rögzített album, amely 2023 őszén jelent meg, és sokak számára a magyar jazz egy meghatározó korszakát idézi fel.

 

