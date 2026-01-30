Büszke csapatkapitányként is van hiányérzete Sipos Adriánnak

Miután Bánhidi Bence sérülés miatt kihagyta az idei férfikézilabda Európa-bajnokságot, a csapatkapitány-helyettes és rangidős Sipos Adrián lépett elő csapatkapitánnyá. Az MT Melsungen 35 éves védőspecialistája büszkén vezette ki a válogatottat minden mérkőzésre, ugyanakkor az Eb-n elért tizedik helyezés miatt maradt benne hiányérzet.

Sipos Adrián felnőtt a feladathoz és büszkén vezette a társakat Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Sipos Adrián büszke kapitánya volt a magyar válogatottnak

Lékai Máté, Ancsin Gábor és Mikler Roland visszavonulása után Sipos Adrián lett a magyar férfi-kézilabdaválogatott rangidős játékosa. A 35 éves kézilabdázó évek óta a csapat védekezésének meghatározó és igazodási pontja. A csapatkapitányi tisztségre nemcsak a kora, hanem nyugodt és kiegyensúlyozott habitusa is alkalmassá tette.

Elsősorban óriási megtiszteltetés és nagyon nagy dolog egy játékos életében, ha csapatkapitánya lehet egy csapatnak. A büszkeséget csak fokozza, ha mindez a magyar válogatott csapatkapitányi tisztsége. Ez még akkor is így van, ha az eredmények alapján ez a torna nem úgy sikerült, ahogy azt terveztük vagy szerettük volna. Voltak nehezebb időszakok, amikor tényleg nem ment jól a játék, de fiatal csapatról van szó, így tanulnunk kell a hibáinkból és ezeket ki kell javítanunk. Pozitív szemléletű ember vagyok, ezért igyekszem onnan megközelíteni a dolgot, hogy még azokon a meccseken is, ahol kikaptunk vagy nem a legjobb játékkal játszottunk döntetlent, nagyon nagyot küzdöttünk. Ez megmutatja a csapat karakterét és erejét

– fogalmazott Sipos Adrián lapunk kérdésére.

Az Európa-bajnokság csoportkörében teljesíthető feladatot kapott a magyar válogatott. Lengyelország és Olaszország lelkes és kemény ellenfél volt, ám tudásban elmaradt a magyaroktól, így – ahogy várható volt – az Izland elleni utolsó csoportmérkőzés döntött arról, hogy a vereség miatt pont nélkül kezdte a válogatott a középdöntőt. A hatos csoportban első ránézésre Svájcot és Szlovéniát is a verhető ellenfelek közé sorolta mindenki, ami a két találkozót látva nem tűnt túlzónak, ugyanakkor éppen ezeken a mérkőzéseken követték el a legtöbb hibát a magyarok.