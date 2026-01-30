férfi kézilabda EbSipos Adriánférfi kézilabda válogatottMagyarország

Büszke csapatkapitányként is van hiányérzete Sipos Adriánnak

Hullámzó teljesítménnyel, de értékes tapasztalatokkal zárta a férfikézilabda Európa-bajnokságot a magyar válogatott. Együttesünk csapatkapitánya, Sipos Adrián szerint a torna megmutatta, hol tart most a magyar csapat, mely helyzetekben hiányzik még a rutin, és mire lehet építeni a következő időszakban, amikor ismét tétmeccsek várnak a keretre.

Kibédi Péter
2026. 01. 30. 5:53
Sipos Adrián ott van az Európa-bajnokság legjobb védő játékosai között, de volt, hogy támadásban is segítette a csapatot
Sipos Adrián ott van az Európa-bajnokság legjobb védő játékosai között, de volt, hogy támadásban is segítette a csapatot Fotó: Szabó Miklós Forrás: Nemzeti Sport
Miután Bánhidi Bence sérülés miatt kihagyta az idei férfikézilabda Európa-bajnokságot, a csapatkapitány-helyettes és rangidős Sipos Adrián lépett elő csapatkapitánnyá. Az MT Melsungen 35 éves védőspecialistája büszkén vezette ki a válogatottat minden mérkőzésre, ugyanakkor az Eb-n elért tizedik helyezés miatt maradt benne hiányérzet.

Sipos Adrián a pályán és a pályán kívül is komoly feladatot csapatkapitányként, felnőtt a feladathoz, és büszkén vezette a társakat
Sipos Adrián felnőtt a feladathoz és büszkén vezette a társakat Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Sipos Adrián büszke kapitánya volt a magyar válogatottnak

Lékai Máté, Ancsin Gábor és Mikler Roland visszavonulása után Sipos Adrián lett a magyar férfi-kézilabdaválogatott rangidős játékosa. A 35 éves kézilabdázó évek óta a csapat védekezésének meghatározó és igazodási pontja. A csapatkapitányi tisztségre nemcsak a kora, hanem nyugodt és kiegyensúlyozott habitusa is alkalmassá tette.

Elsősorban óriási megtiszteltetés és nagyon nagy dolog egy játékos életében, ha csapatkapitánya lehet egy csapatnak. A büszkeséget csak fokozza, ha mindez a magyar válogatott csapatkapitányi tisztsége. Ez még akkor is így van, ha az eredmények alapján ez a torna nem úgy sikerült, ahogy azt terveztük vagy szerettük volna. Voltak nehezebb időszakok, amikor tényleg nem ment jól a játék, de fiatal csapatról van szó, így tanulnunk kell a hibáinkból és ezeket ki kell javítanunk. Pozitív szemléletű ember vagyok, ezért igyekszem onnan megközelíteni a dolgot, hogy még azokon a meccseken is, ahol kikaptunk vagy nem a legjobb játékkal játszottunk döntetlent, nagyon nagyot küzdöttünk. Ez megmutatja a csapat karakterét és erejét

– fogalmazott Sipos Adrián lapunk kérdésére.

Az Európa-bajnokság csoportkörében teljesíthető feladatot kapott a magyar válogatott. Lengyelország és Olaszország lelkes és kemény ellenfél volt, ám tudásban elmaradt a magyaroktól, így – ahogy várható volt – az Izland elleni utolsó csoportmérkőzés döntött arról, hogy a vereség miatt pont nélkül kezdte a válogatott a középdöntőt. A hatos csoportban első ránézésre Svájcot és Szlovéniát is a verhető ellenfelek közé sorolta mindenki, ami a két találkozót látva nem tűnt túlzónak, ugyanakkor éppen ezeken a mérkőzéseken követték el a legtöbb hibát a magyarok.

Arra a felvetésre, hogy szerencséje sem volt a csapatnak a tornán – legyen szó játékvezetői döntésekről vagy egy ide-oda pattanó labdáról –, határozott választ adott a csapatkapitány.

– Szerencséd akkor van, ha azt kikaparod magadnak – válaszolta Sipos Adrián.

Inkább úgy látom, hogy bizonyos helyzetekben hiányzott az önbizalom és a rutin. Emiatt néha nehezebb volt rotálni a csapatot, és nem mindig, vagy csak későn jöttek azok az extra teljesítmények, amelyekkel a nehezebb periódusokon magabiztosan át lehetett volna lendülni.

A magyar válogatott védekezésében Sipos Adrián és Ligetvári Patrik játéksa is komoly alapot adott a csapat játékának
A magyar válogatott védekezésének Sipos Adrián és Ligetvári Patrik játéka is komoly alapot adott Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Védekezésben megvolt, támadásban hiányzott a rutin

Többször volt érezhető – elsősorban támadásban –, hogy a csapat kapkodva, fejetlenül rohan előre. Ez különösen a szlovénok elleni mérkőzésen csúcsosodott ki, amikor több ígéretes helyzet is a sietség miatt maradt ki. Ezekben a szituációkban hiányzott leginkább Bánhidi Bence, aki rutinjával és tapasztalatával azt a pluszt tudja adni támadásban, amit védekezésben Sipos Adrián vagy Ligetvári Patrik képvisel.

Bence köré vannak felépítve a támadásaink, és utólag visszanézve nem egy olyan meccs vagy pillanat volt ezen az Eb-n, ahol a rutinja és a higgadtsága hiányzott. Ez úgy is igaz, hogy Rosta Miklós kiválóan pótolta játékban és megoldotta a beálló posztot, de ezen a szinten hatvan percet játszani ott bent, a darálóban, óriási teher.

Bence ráadásul világklasszis játékos, és nemcsak a pályán, hanem azon kívül is rengeteget ad a jelenléte. Természetesen a csapatkapitányi poszt is az övé, és az övé lesz a jövőben is, ahol még több segítséget tud adni a fiataloknak.

A magyar válogatott Eb tizedik helye ugyan csalódás, de rengeteg olyan tanulásggal járt a kontinenstorna, amiből építkezhet a csapat a jövőben
A magyar válogatott Eb-tizedik helye ugyan csalódás, de rengeteg olyan tanulsággal járt a kontinenstorna, amelyekből építkezhet a csapat a jövőben Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Sok tanulsággal járt az Európa-bajnokság

A csalódást keltő, a hivatalosan meghatározott céltól kevéssel, a remélttől pedig jelentősen elmaradó Európa-bajnoki szereplés ellenére akad kapaszkodó a jövőt illetően, akár csapatszinten, akár egyénileg vizsgáljuk a játékosokat. Sipos Adrián egyéni teljesítményére nem lehet panasz, az elődöntők előtt a torna legjobban blokkoló játékosainak listáját vezeti a hét meccsen hozott tizenkét blokkjával. Nem véletlen, hogy Imre Bence mellett ő is ott szerepel a torna All Star csapatába posztonként szavazható játékosok között. A két magyar játékosra ide kattintva szavazhat is.

– Az Európa-bajnokság után mindenkinek le kell vonnia a tanulságokat, és el kell raktároznia azokat a folytatásra. 

Ha most hirtelen össze kellene írnom, mit viszek magammal erről a tornáról, akkor elsőként azt a hatalmas tapasztalatot említeném, amit csapatkapitányként szereztem. Ez óriási dolog. Ugyanilyen fontos tanulság, hogy meg kell tanulni felállni, akár meccsről meccsre, akár egy mérkőzésen belül többször is. Rutinos játékosként a nehéz pillanatokban meg kell próbálni magad mellé állítani a társakat, felhúzni őket, és menni előre

– zárta gondolatait Sipos Adrián.

Hogy a védekező játékosok mennyire kemény csatákat vívnak egy-egy meccsen, arról Sipos Adrián arca árulkodott a svédek elleni középdöntős mérkőzés után. Ha egy ökölvívó jön le így a ringből, akkor az nem meglepő, de kézilabdapályán ez talán túlzás. Sipos Adrián nem kertelt, amikor a véleményét kérdeztük erről.

A magyar válogatott játékosai a horvát mérkőzést követő napon hazarepültek, mindenki a klubcsapatában folytatja a munkát. A keret legközelebb májusban találkozik, amikor oda-visszavágós selejtezőn kell kiharcolni a jövő évi, németországi világbajnokságon való részvétel jogát. A magyar válogatott szombat délután, a herningi sorsoláson tudja meg, ki lesz az ellenfele a párharcban.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

