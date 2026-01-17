J. D. Vance megölésével fenyegetett egy kaliforniai férfi

A kaliforniai Marco Antonio Aguayót pénteken őrizetbe vették, miután fenyegető üzeneteket tett közzé a közösségi médiában. A férfi az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatása előtt arról írt, hogy csőbombákat helyeztek el Disneyland területén, ahová a politikus családjával érkezett – írja a Fox News.

J. D. Vance érkezése előtt tette közzé fenyegetéseit a férfi

Fotó: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A férfi a Disney hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg a fenyegetését, amelyre a szolgálatok fel is figyeltek. Jelzéseik alapján szövetségi büntetőfeljelentést tettek a férfi ellen, akit pénteken el is fogtak a hatóságok.