J. D. Vance megölésével fenyegetett egy kaliforniai férfi

A kaliforniai Marco Antonio Aguayót pénteken őrizetbe vették, miután fenyegető üzeneteket tett közzé a közösségi médiában. A férfi az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatása előtt arról írt, hogy csőbombákat helyeztek el Disneyland területén, ahová a politikus családjával érkezett – írja a Fox News.
A férfi a Disney hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg a fenyegetését, amelyre a szolgálatok fel is figyeltek. Jelzéseik alapján szövetségi büntetőfeljelentést tettek a férfi ellen, akit pénteken el is fogtak a hatóságok.
Ez az eset szörnyű emlékeztető arra, hogy milyen veszélyekkel néznek szembe a köztisztviselők az őrült bűnözők miatt, akik ártani akarnak nekik
