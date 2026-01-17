Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

JD Vancemerényleti kísérletEgyesült Államok

J. D. Vance megölésével fenyegetett egy kaliforniai férfi

Az amerikai igazságügyi minisztérium kezdeményezte annak a kaliforniai férfinek a letartóztatását, aki az alelnök megölésével fenyegetett. A férfi a közösségi médiában posztolt róla, hogy J. D. Vance Disneylandben érkezése előtt „csőbombákat helyeztek el”.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 9:17
Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A kaliforniai Marco Antonio Aguayót pénteken őrizetbe vették, miután fenyegető üzeneteket tett közzé a közösségi médiában. A férfi az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatása előtt arról írt, hogy csőbombákat helyeztek el Disneyland területén, ahová a politikus családjával érkezett – írja a Fox News.

J. D. Vance érkezése előtt tette közzé fenyegetéseit a férfi
J. D. Vance érkezése előtt tette közzé fenyegetéseit a férfi 
Fotó: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A férfi a Disney hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg a fenyegetését, amelyre a szolgálatok fel is figyeltek. Jelzéseik alapján szövetségi büntetőfeljelentést tettek a férfi ellen, akit pénteken el is fogtak a hatóságok.

Ez az eset szörnyű emlékeztető arra, hogy milyen veszélyekkel néznek szembe a köztisztviselők az őrült bűnözők miatt, akik ártani akarnak nekik

– nyilatkozta Pam Bondi az Igazságügyi Minisztérium sajtóközleményében. Egyúttal ígéretet tett rá, hogy az eljárást kiemelten kezelik majd, ahogy az összes hasonló esetet is. 

A vádirat szerint Aguayo július 12-én, röviddel 18:15 előtt egy Instagram-fiókjából nyilvános hozzászólást tett közzé a Disney oldalán, amelyben a következő szöveg állt: „Csőbombákat helyeztek el J. D. Vance érkezésének előkészítéseként” – áll egy amerikai titkosszolgálati különleges ügynök vallomásában.

Egy későbbi hozzászólás így szólt: „Itt az ideje, hogy felkeljünk, és önök ennek tanúi lesznek”, egy harmadik hozzászólásban pedig hozzátette: „Sok szerencsét mindannyiuk időben történő megtalálásához, ma este vérontás lesz, és korrupt politikusok vérében fogunk fürödni ”

Aguayo otthoni kihallgatása során a nyomozók elmondták, hogy először azt állította, hogy feltörték a fiókját , de később beismerte, hogy „viccből” tette a bejegyzéseket azzal a szándékkal, hogy törölje azokat – közölték a hatóságok.

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke  (Fotó:AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

