Kislányuk fotóját szorongatta volt férje Jákli Mónika temetésén

A temetés időpontját Jákli Mónika testvére hozta nyilvánosságra. Ma 11 órakor kezdődött a szertartás. A mély csendet halk zongoraszó törte meg. Fehér virágos koszorúk vették körül Jákli Mónika koporsóját a Blikk első fotói szerint – vette észre az Origo. Mellé tették a celeb fényképét, aki egy hete, január 21-én hajnalban halt meg Szlovákiában, Nagymegyernél, 31 éves korában halálos balesetet szenvedett. Az influenszerként és fitneszmodellként is ismert nő temetésének idejére a ravatalozó belső részét lezárták, ahová kizárólag a családtagokat és a legközelebbi barátait engedték be. Az épület előtt viszont többen csendben várakoztak, a gyászolók egy fedett részen gyűltek össze. Nem sokkal fél tizenegy előtt érkezett meg az alistáli temetőbe Boráros Gábor, Jákli Mónika 4 éves kislányának édesapja. Egy bekeretezett fényképet vitt magával, amelyen a közös gyermekük látható. A koporsóra tette.

Jákli Mónika volt férje egy fotóval érkezett a nő temetésére Fotó: Bors

Jákli Mónika rejtélyes halála körül sok a kérdőjel

A celeb luxusautójával egy kanyarban lesodródott az útról, majd a fák közé csapódott. Az ütközés ereje olyan hatalmas volt, hogy esélye sem maradt a túlélésre. Amikor a tűzoltók a helyszínre értek,

a fiatal nő teste a kettétört és összeroncsolódott bérelt Mercedes közelében feküdt.

Azóta több részlet is napvilágot látott a rejtélyes halálesettel kapcsolatban. Kiderült például, hogy nem az időjárási körülményeknek megfelelő ruházatban volt a celeb: sajtóértesülések szerint csupán egy cicanadrágot, fehérneműt, hálóköpenyt vagy hálóinget viselt, amelyre kabátot vett fel és cipőt húzott.

Emellett az is kiderült, mivel teltek a fiatal nő életének utolsó napjai. A hatóságok még próbálják feltárni, mi vezethetett a végzetes balesethez. Volt férje, Boráros Gábor számára pedig napokig az jelentette a legnagyobb kihívást, miként mondja el négyéves kislányuknak: az édesanyja nincs többé és annak a kérdésnek az eldöntése, vigye-e magával Jákli Mónika utolsó útjára – írta meg az Origo.

Fotó: Bors/szlovák rendőrség

A rendőrök azonnal megkezdték a vizsgálatot, amint január 21-én a helyszínre érkeztek, a család kérésére pedig a szlovák polgárőrök is bekapcsolódtak a nyomozásba. Néhány nappal később a polgárőrök videót tettek közzé az addig feltárt információkról, míg a rendőrség hivatalos közleményben tájékoztatta a nyilvánosságot. Még mindig sok a kérdés az influenszer rejtélyes halálával, amelyekre talán egyszer válaszokat kapunk.