A lengyel kormány egy nyomtatott füzetet küld ki az ország mind a 17 millió háztartásába, amely tanácsokat ad a vészhelyzetekre felkészüléshez, például nukleáris, vegyi és biológiai támadások esetére. A füzet információkat tartalmaz a légitámadások kezeléséről, a vegyi, biológiai és nukleáris fegyverek alkalmazásáról, a terrorfenyegetésekről, valamint külön fejezeteket a természeti veszélyekről, például a tűzvészről és az árvizekről – tájékoztatott cikkében a Brussels Signal.
A lengyel kormány háborús veszéllyel riogat a lakosság kontójára
Donald Tusk kormánya eurómilliók árán akarja háborús pszichózis hatása alá vonni a lakosságot. Minden háztartásba eljuttat egy, a lengyel polgárok háborús riogatására is alkalmas tájékoztatót, amely a különböző vészhelyzetekre felkészüléshez ad tanácsokat. A kiadvány katonai és civil fenyegetésekre egyaránt kitér, bár úgy tűnik, a vészhelyzeti forgatókönyv hangzatos elméleti tanácsai a gyakorlatban korántsem bizonyulnak működőképesnek.
A lengyel kormány a tájékoztatóban Oroszországgal riogat
A védelmi és a belügyminisztérium, valamint a kormányzati biztonsági központ közös kiadványa hétmillió euróba kerül az adófizetőknek.
Bevezetőjében azzal érvel, hogy Lengyelország egyre növekvő fenyegetésekkel néz szembe, mint a dezinformáció, a kibertámadások, a hibrid fenyegetések és a szabotázs, amelyekért Oroszországot teszi felelőssé. A kiadvány azt is állítja:
A keleti határunkon túl zajló ukrajnai háború a mi biztonságérzetünkre is hatással van, ezért az országnak fel kell készülnie katonai helyzetek, valamint az infrastruktúra és a polgári épületek elleni támadások kezelésére.
A füzetet eredetileg tavaly augusztusban tették közzé online, a postai terjesztése pedig január végéig fejeződik be. A kiadvány tíz „parancsolatot” sorol fel a biztonság és a védelem érdekében. Ezek közé tartozik például: „Három napra elegendő otthoni készletek felhalmozása, valamint elsősegélycsomag és személyazonosító okmányok biztosítása a gyermekek és az idősek számára; annak ellenőrzése, hol található a legközelebbi óvóhely; valamint egy evakuációs hátizsák összeállítása.”
A tájékoztató terjesztéséért a nemzeti védelemért felelős minisztérium államtitkára, Cezary Tomczyk felel, a Donald Tusk miniszterelnök vezette balközép kormányban. Újságíróknak azt mondta, hogy az embereknek komolyan kell venniük a kiadványt.
– Mindenkinek el kell olvasnia, beszélni kell róla a gyermekeivel, a családjával – mondta. Az ukrajnai konfliktus kitörése óta Lengyelország arra törekszik, hogy javítsa katonai és polgári felkészültségét a háborús jellegű vészhelyzetekre.
Az előző, konzervatív kormány intézkedéseinek köszönhetően 2015 és 2023 között a lengyel fegyveres erők létszáma több mint kétszázezer főre bővült, beleértve az újonnan létrehozott területvédelmi erőket és a tartalékosokat is.
Két évvel ezelőtt új polgári védelmi törvényt fogadtak el, amely kötelező képzést vezetett be a tisztviselők számára, és frissítette a kritikus infrastruktúra kezelésére vonatkozó szabályokat. Az ország azonban még így is messze elmarad attól a felkészültségi szinttől, amellyel Finnország már évek óta rendelkezik. A skandináv ország egy esetleges háborús vészhelyzetben nyolcszázezer embert tud mozgósítani.
A biztonsági szakértő bírálta a kiadványt
Marcin Samsel biztonsági szakértő bírálta a kormány tájékoztató kiadványát, és a lengyel Dziennik Gazeta Prawna napilapnak azt mondta:
Az embereknek megmondják, mit tegyenek, de túl gyakran világos magyarázat nélkül arra, hogy miért.
Samsel arra is rámutatott, hogy ellentmondásos információk is szerepelnek a kiadványban, például egy olyan rész, amelyben az embereknek azt tanácsolják, tartsák feltankolva az autójukat egy esetleges evakuálásra készülve, majd néhány sorral lejjebb már arra kérik őket, hogy válsághelyzetben korlátozzák az autóhasználatot, hogy az utak szabadok maradjanak a hadsereg és a mentőszolgálatok számára.
Decemberben a belügyminisztérium elindított egy weboldalt, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy háború vagy más vészhelyzet esetén megtalálják a legközelebbi óvóhelyet. Az oldalt megvizsgálta a népszerű lengyel YouTube-csatorna, a Kanał Zero is, amelynek riportere több, a kormány által kijelölt óvóhelyként nyilvántartott helyszínt felkeresett. A riporter számos esetben azt találta, hogy ezek megközelíthetetlenek voltak; sok helyszínen pedig az ott tartózkodók nem is tudtak arról, hogy vészhelyzetben potenciális óvóhelyként jelölték ki őket.
Szakértők szerint egy nukleáris rakétatámadás esetén a lakosság valószínűleg kevesebb mint húsz percet kapna, hogy menedéket keressen, míg egy közelebbről indított támadásnál ez az idő akár mindössze öt percre is csökkenhet. Vegyi vagy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén pedig valószínűleg semmilyen előzetes figyelmeztetés nem lenne.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök és a Nemzeti Védelemért Felelős Minisztérium államtitkára, Cezary Tomczyk (Fotó: AFP)
