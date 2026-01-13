A lengyel kormány háborús veszéllyel riogat a lakosság kontójára

– Mindenkinek el kell olvasnia, beszélni kell róla a gyermekeivel, a családjával – mondta. Az ukrajnai konfliktus kitörése óta Lengyelország arra törekszik, hogy javítsa katonai és polgári felkészültségét a háborús jellegű vészhelyzetekre.

Az előző, konzervatív kormány intézkedéseinek köszönhetően 2015 és 2023 között a lengyel fegyveres erők létszáma több mint kétszázezer főre bővült, beleértve az újonnan létrehozott területvédelmi erőket és a tartalékosokat is.

Két évvel ezelőtt új polgári védelmi törvényt fogadtak el, amely kötelező képzést vezetett be a tisztviselők számára, és frissítette a kritikus infrastruktúra kezelésére vonatkozó szabályokat. Az ország azonban még így is messze elmarad attól a felkészültségi szinttől, amellyel Finnország már évek óta rendelkezik. A skandináv ország egy esetleges háborús vészhelyzetben nyolcszázezer embert tud mozgósítani.

A biztonsági szakértő bírálta a kiadványt

Marcin Samsel biztonsági szakértő bírálta a kormány tájékoztató kiadványát, és a lengyel Dziennik Gazeta Prawna napilapnak azt mondta:

Az embereknek megmondják, mit tegyenek, de túl gyakran világos magyarázat nélkül arra, hogy miért.

Samsel arra is rámutatott, hogy ellentmondásos információk is szerepelnek a kiadványban, például egy olyan rész, amelyben az embereknek azt tanácsolják, tartsák feltankolva az autójukat egy esetleges evakuálásra készülve, majd néhány sorral lejjebb már arra kérik őket, hogy válsághelyzetben korlátozzák az autóhasználatot, hogy az utak szabadok maradjanak a hadsereg és a mentőszolgálatok számára.

Decemberben a belügyminisztérium elindított egy weboldalt, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy háború vagy más vészhelyzet esetén megtalálják a legközelebbi óvóhelyet. Az oldalt megvizsgálta a népszerű lengyel YouTube-csatorna, a Kanał Zero is, amelynek riportere több, a kormány által kijelölt óvóhelyként nyilvántartott helyszínt felkeresett. A riporter számos esetben azt találta, hogy ezek megközelíthetetlenek voltak; sok helyszínen pedig az ott tartózkodók nem is tudtak arról, hogy vészhelyzetben potenciális óvóhelyként jelölték ki őket.

Szakértők szerint egy nukleáris rakétatámadás esetén a lakosság valószínűleg kevesebb mint húsz percet kapna, hogy menedéket keressen, míg egy közelebbről indított támadásnál ez az idő akár mindössze öt percre is csökkenhet. Vegyi vagy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén pedig valószínűleg semmilyen előzetes figyelmeztetés nem lenne.