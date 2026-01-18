Donald TrumpMacronelnök

Gúny tárgya lett Macron + videó

Donald Trump utánozta Emmanuel Macron francia akcentusát, miközben elmesélte a gyógyszerárakról folytatott telefonbeszélgetésüket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 21:06
Emmanuel Macron Fotó: PHILIPPE MAGONI Forrás: POOL
Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott kerekasztal-megbeszélésen francia akcentussal mesélt a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal folytatott telefonbeszélgetéséről, amelynek témája a gyógyszerárak kérdése volt. Az Egyesült Államok elnöke azt akarta elérni, hogy kiegyenlítse az amerikai gyógyszerárakat, amelyek jóval magasabbak voltak, mint Európában. Donald Trump elnök francia akcentussal idézte fel a beszélgetést – írta a Fox News.

(COMBO) This combination of file photographs created on January 18, 2026 shows France's President Emmanuel Macron looking on as he takes part in a ceremony at the Memorial de la Shoah, the Holocaust museum in Paris on January 27, 2025 (L) and US President Donald Trump as he takes part in a roundtable discussion in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, on December 10, 2025. France's President Emmanuel Macron, who will be "in contact with his European counterparts throughout the day", will call for the "activation of the EU's anti-coercion instrument" if Donald Trump's threats of customs surcharges are carried out, his entourage said on January 18, 2026. (Photo by Thibault Camus and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / various sources / AFP)
Emmanuel Macron és Donald Trump Fotó: THIBAULT CAMUS/POOL/AFP

 

Trump videókonferenciát tartott a Fehér Házban, ekkor említette a beszélgetést. 

„Azt mondtam: Emmanuel – mesélte Trump. „Igen, Donald, Donald. Nagyon köszönöm, hogy felhívtál” – folytatta, akcentussal jelezve, hogy Macron beszél. Azt mondtam: Nem fog tetszeni ez a hívás” – folytatta Trump.

„Emelni kell a gyógyszerárakat” – mondta Trump Macronnak, majd ismét akcentusát utánozva azt mondta:

„Nem, nem, nem, nem, nem fogom megtenni.”

„Azt mondtam: Emmanuel, mi 13-szor többet fizetünk – 13-szor, nem 13%-kal – 13-szor többet fizetünk, mint ti ezért – folytatta az elnök, hozzátéve: „A helyzet a következő, Emmanuel. Ha nem teszed meg, 25%-os vámot vetek ki minden árura, borra, pezsgőre és minden másra, ami az Amerikai Egyesült Államokba érkezik.” 

Erre Macron – Trump elmondása szerint – azt mondta: 

Donald, szívesen megtenném ezt érted. Nagy megtiszteltetés lenne számomra.

A francia elnökkel folytatott beszélgetés felidézése után az amerikai elnök azt mondta:

Így kezdődött. Országról országra haladtam.

Amint arról beszámoltunk, Trump aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely létrehozta a „legkedvezőbb nemzet” gyógyszerárazási politikát, és előírta, hogy az Egyesült Államok ne fizessen többet, mint a többi fejlett ország által ugyanazon gyógyszerekért felszámított legalacsonyabb ár. Trump érvelése szerint Európának – Franciaországot is beleértve – többet kell fizetnie a gyógyszerekért, mert az általuk alkalmazott, rendkívül alacsony, kormány által meghatározott árak miatt a gyógyszergyárak az amerikaiakra háríthatják át a költségeket.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

 

