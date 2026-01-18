Gúny tárgya lett Macron + videó

Trump videókonferenciát tartott a Fehér Házban, ekkor említette a beszélgetést.

„Azt mondtam: Emmanuel – mesélte Trump. „Igen, Donald, Donald. Nagyon köszönöm, hogy felhívtál” – folytatta, akcentussal jelezve, hogy Macron beszél. Azt mondtam: Nem fog tetszeni ez a hívás” – folytatta Trump.

„Emelni kell a gyógyszerárakat” – mondta Trump Macronnak, majd ismét akcentusát utánozva azt mondta:

„Nem, nem, nem, nem, nem fogom megtenni.”

„Azt mondtam: Emmanuel, mi 13-szor többet fizetünk – 13-szor, nem 13%-kal – 13-szor többet fizetünk, mint ti ezért – folytatta az elnök, hozzátéve: „A helyzet a következő, Emmanuel. Ha nem teszed meg, 25%-os vámot vetek ki minden árura, borra, pezsgőre és minden másra, ami az Amerikai Egyesült Államokba érkezik.”

Erre Macron – Trump elmondása szerint – azt mondta:

Donald, szívesen megtenném ezt érted. Nagy megtiszteltetés lenne számomra.

A francia elnökkel folytatott beszélgetés felidézése után az amerikai elnök azt mondta:

Így kezdődött. Országról országra haladtam.

Amint arról beszámoltunk, Trump aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely létrehozta a „legkedvezőbb nemzet” gyógyszerárazási politikát, és előírta, hogy az Egyesült Államok ne fizessen többet, mint a többi fejlett ország által ugyanazon gyógyszerekért felszámított legalacsonyabb ár. Trump érvelése szerint Európának – Franciaországot is beleértve – többet kell fizetnie a gyógyszerekért, mert az általuk alkalmazott, rendkívül alacsony, kormány által meghatározott árak miatt a gyógyszergyárak az amerikaiakra háríthatják át a költségeket.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)