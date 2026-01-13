Menczer Tamás helyretette az ukrán nagykövetet

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségimédia-felületén közzétett videóban arról beszélt, hogy az ukrán nagykövet, Sándor Fegyir ismét valótlanságokat állít, és Magyarországot támadja. Felidézte, hogy az ukrán nagykövet a HVG-nek adott nyilatkozatában a diplomácia jelenlegi szintjét úgy jellemezte, hogy azok, akik amiatt panaszkodnak, hogy Ukrajna lövi a Barátság kőolajvezetéket, nem szólalnak meg amiatt, hogy az oroszok folyamatosan ukrán gyerekeket ölnek meg.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta az ukrán nagykövet kijelentéseit, amelyek szerinte valótlanságokon alapulnak. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy a magyar kormány a kezdetektől a béke és a tárgyalás pártján áll, és minden körülmények között megvédi Magyarország energiabiztonságát.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: Sándor Fegyir ismét hazudik. A magyar kormány az egyetlen, amely a kezdetektől a tárgyalás és a béke mellett állt ki, mert csak a béke menthet életet – hangsúlyozta a politikus. Menczer Tamás kijelentette, hogy Magyarország energiabiztonságát minden körülmények között meg fogják védeni, függetlenül attól, hogy ez az ukrán nagykövetnek tetszik-e vagy sem.
A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott, hogy amikor Volodimir Zelenszkij bombázza a Barátság vezetéket, az nem az oroszokat, hanem a magyarokat érinti, és hozzátette, hogy a magyarok nem akarnak ezer forintot fizetni egy liter benzinért és háromszoros rezsiárat Ukrajna miatt. Menczer Tamás azt is megjegyezte, hogy a Tisza ukránpárti, míg ők magyarpártiak, ezért is a Fidesz jelenti a biztos választást.
Borítókép: Menczer, Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)
