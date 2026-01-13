Menczer Tamás helyretette az ukrán nagykövetet

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott, hogy amikor Volodimir Zelenszkij bombázza a Barátság vezetéket, az nem az oroszokat, hanem a magyarokat érinti, és hozzátette, hogy a magyarok nem akarnak ezer forintot fizetni egy liter benzinért és háromszoros rezsiárat Ukrajna miatt. Menczer Tamás azt is megjegyezte, hogy a Tisza ukránpárti, míg ők magyarpártiak, ezért is a Fidesz jelenti a biztos választást.

Borítókép: Menczer, Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)