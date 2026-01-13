Menczer TamásSándor Fegyirukrán nagykövet

Menczer Tamás helyretette az ukrán nagykövetet

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta az ukrán nagykövet kijelentéseit, amelyek szerinte valótlanságokon alapulnak. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy a magyar kormány a kezdetektől a béke és a tárgyalás pártján áll, és minden körülmények között megvédi Magyarország energiabiztonságát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 15:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségimédia-felületén közzétett videóban arról beszélt, hogy az ukrán nagykövet, Sándor Fegyir ismét valótlanságokat állít, és Magyarországot támadja. Felidézte, hogy az ukrán nagykövet a HVG-nek adott nyilatkozatában a diplomácia jelenlegi szintjét úgy jellemezte, hogy azok, akik amiatt panaszkodnak, hogy Ukrajna lövi a Barátság kőolajvezetéket, nem szólalnak meg amiatt, hogy az oroszok folyamatosan ukrán gyerekeket ölnek meg.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: Sándor Fegyir ismét hazudik. A magyar kormány az egyetlen, amely a kezdetektől a tárgyalás és a béke mellett állt ki, mert csak a béke menthet életet – hangsúlyozta a politikus. Menczer Tamás kijelentette, hogy Magyarország energiabiztonságát minden körülmények között meg fogják védeni, függetlenül attól, hogy ez az ukrán nagykövetnek tetszik-e vagy sem.

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott, hogy amikor Volodimir Zelenszkij bombázza a Barátság vezetéket, az nem az oroszokat, hanem a magyarokat érinti, és hozzátette, hogy a magyarok nem akarnak ezer forintot fizetni egy liter benzinért és háromszoros rezsiárat Ukrajna miatt. Menczer Tamás azt is megjegyezte, hogy a Tisza ukránpárti, míg ők magyarpártiak, ezért is a Fidesz jelenti a biztos választást.

 

Borítókép: Menczer, Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Ki is az a „mindenki”?

Bayer Zsolt avatarja

Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu